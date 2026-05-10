Fatih Terim'den Galatasaray mesajı

Fatih Terim, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 26. zaferine ulaştı.

FATİH TERİM'DEN TEBRİK MESAJI

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken bir tebrik mesajı da Fatih Terim'den geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray’ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

