Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması: Gemide bulunan 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası görülen uluslararası seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacağını duyurdu.

Hantavirüslü gemi kıyıya demir atacak

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminde olan seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı için tahliye sürecinin başlatıldığını bildirdi. Vatandaşların sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk veya hastalık bulgusu olmadığı ifade edildi.

"3 VATANDAŞIMIZ YARIN ÜLKEMİZE GETİRİLECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere tam olarak yer verildi:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."