İBB soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj A.Ş. operasyonu

İBB soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 5 kişi adli kontrol ile 1 kişi doğrudan serbest bırakıldı. 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon düzenlendi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan, Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy, Hakan Cullanmak hakkında imza şartıyla yurt dışı yasağı verildi. Murat Cırık ev hapsi alırken, Adnan Cullanmak ise serbest bırakıldı. Kalan 22 kişinin emniyette ifade işlemleri sürüyor. (DHA)