Haluk Levent, Gülistan Doku'yu andı

Tunceli'de sahne alan Haluk Levent, konser sırasında 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun posterini açarak aileye destek verdi. Levent'in bu hareketinin ardından alanı dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan "Gülistan Doku" sloganları attı.

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen "Mameki Fest Gençlik" etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, konserinde 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku’yu andı.

Levent'in sahnede Doku'nun posterini açmasıyla birlikte, konsere katılan binlerce kişi hep bir ağızdan slogan atarak aileye destek verdi.

Tunceli'de Munzur Nehri kıyısında bulunan Mameki Parkı’nda dün akşam Haluk Levent sahne aldı. Ünlü sanatçı, konser esnasında 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku’nun fotoğrafının yer aldığı bir poster açtı.

"ACILI ANNESİNİN YANINDAYIZ"

Haluk Levent'in posteri açarak türkü seslendirmesi üzerine, alanı dolduran kalabalık uzun süre "Gülistan Doku" sloganları attı. Sahnede kendisini dinlemeye gelen on binlerce kişiye seslenen Levent, aileye olan desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayız. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

