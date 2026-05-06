Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son mesajı ortaya çıktı

Tunceli'de kaybolduğu tarihten 6 yıl sonra derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önceki mesajı ortaya çıktı.

GÜLİSTAN'IN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün patronuna kısa bir mesaj gönderdi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Doku'nun çalıştığı kafenin patronuna, ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13'te attığı kısa mesaj; genç kadının zor durumda olduğuna dair şüpheleri doğrular nitelikte oldu. Doku mesajında, "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Genç kızdan, bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.