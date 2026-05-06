Gülistan Doku kaybolduktan sonra telefonundan 'KYK yurt' araması yapılmış! Abakarov'un ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı

Tunceli'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. Dosyaya giren yeni bilgilere göre, cinayet soruşturmasında ilk şüpheli olarak yer alan Zainal Abakarov'un 2020 yılında kullandığı telefon derinlemesine temizlendi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Abakarov’un Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Telefondaki bu temizlik işlemi, Ulusal Kriminal Büro'nun incelemesi sonrasında emniyet sorgusu esnasında Abakarov'a yöneltilen sorularla tutanaklara geçti.

"TELEFON BENDE OLMADIĞI İÇİN BİLGİM YOKTUR"

Sorgu sırasında Abakarov'a tam olarak şu soru yöneltildi:

"Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?"

Abakarov ise telefonun kendisinde olmadığını belirterek şu yanıtı verdi:

"Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak yada Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez."

ŞÜPHELİNİN GOOGLE HESABI GÜLİSTAN'IN TELEFONUNDA

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Gülistan Doku'nun telefonundaki dijital izleri ve ortak hesap kullanımlarını da mercek altına aldı. Abakarov'a, "Gülistanın sosyal medya uygulamalarının şifrelerini biliyor musunuz? Sosyal medya hesaplarına hiç giriş yaptınız mı? Gülistanın kullandığı telefona uzaktan erişim sağladınız mı, Gülistanın telefonunu takip etmek için Google üzerinden araştırmalar yaptınız mı? Ortak kullandığınız Google ve benzeri hesap var mı?" soruları soruldu.

Abakarov, Gülistan’ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu belirterek, Antalya’da otelde kaldıkları süreçte Tunceli’den gelen polis ekiplerine bu hesap bilgilerini verdiğini söyledi. Abakarov'un tutanaklara geçen ifadesi şöyle oldu:

"Gülistanın sosyal medya uygulamalarının hiçbirisinin şifrelerini bilmiyordum. Gülistanın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Gülistanın telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı. Bende Google hesabımdan Gülistanın telefonunun yerini bulmaya çalıştım. Hatta Antalya da otelde kaldığımız zaman bizi koruyan polislere bu hesabı ve şifrelerini de verdim. O polislerde verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar. Bu polislerden sadece Ertuğrul müdürü tanıyorum. Otele ilk yerleştiğimiz dönemlerde de Ertuğrul müdür yanımızdaydı."

KAYBOLDUKTAN SONRA YAPILAN "KYK YURT" ARAMASI

Şüphelinin ifadesindeki en dikkat çekici kısımlardan birini ise Google arama geçmişindeki hareketlilik oluşturdu. Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinden sonra hesabında kendi yapmadığı bir arama tespit ettiğini iddia eden Abakarov, şunları söyledi

"Bu hesapları polislere vermeden önce Google hesabımda arama geçmişinde 05 Ocak 2020 tarihinden sonra KYK YURT şeklinde arama yapıldığını fark ettikten sonra hesabı polislere bu konu hakkında araştırma yapmaları için verdim. Ben kesinlikle bu arama işlemini yapmadım. Ve hatta KYK nın ne olduğunu bilmiyorum."