Gülistan Doku'nun ailesinden intihar notu açıklaması! Emniyet'in 6 sene önceki raporuna yanıt verdiler

Tunceli'de Gülistan Doku’nun kayboluşuna ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı tarafından hazırlanan 17 Mart 2020 tarihli 42 sayfalık raporla ilgili Doku ailesinden açıklama geldi.

Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan İsmail Saymaz, ailenin açıklamasındaki itirazları aktardı. Aile, raporda yer alan bazı bilgilerin dosyadaki ifadelerle ve soruşturma süreciyle örtüşmediğini savundu.

İNTİHAR NOTU İDDİASINA YANIT

Açıklamada, Gülistan Doku’nun intihar notu bırakmadığı belirtildi. Aile, raporda bu yönde değerlendirilen notun kaybolmadan yaklaşık bir yıl önce mizah amacıyla yazıldığını söyledi.

Söz konusu notta Zeynal isminin geçmediği vurgulandı. Notta yalnızca şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı: "Arkadaşlar sizi seviyorum, dolabımı toplayın, öldükten sonra arkamdan çok dağınıktı demesinler"

Aile, küçük sarı yapışkan kâğıda yazılan bu notun şakalaşma amacı taşıdığını, Gülistan’ın dört arkadaşının da bunu savcılığa anlattığını belirtti. Arkadaşlarının ifadelerinde notun bir yıl ya da bir buçuk yıl önce yazıldığını söylediği aktarıldı.

"SON GECE YURTTA DEĞİLDİ"

Raporda, Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce yurda giderek arkadaşı Dilek Malay’a Munzur’a atlayacağını söylediği bilgisine yer verildiği belirtildi.

Doku ailesi ise bu anlatıma itiraz etti. Açıklamada, Dilek Malay’ın böyle bir ifadesi olmadığını söylemek için savcılığa başvurmak istediği ancak ifadesinin alınmadığı belirtildi.

Aile ayrıca Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son gece yurtta kalmadığını, bir arkadaşının evinde kaldığını ifade etti.

Raporda, Gülistan Doku’nun telefonunun 5 Ocak 2020’de saat 12.21’de son sinyali verdiği, ancak konumun tespit edilemediği bilgisi yer aldı.

Aile, bu noktada soruşturmanın yönüne ilişkin şu soruları yöneltti:

"Konum bilgisi bilinmiyorsa aylarca o barajda neden arama yapıldı? Sim kart üzerinden neden araştırma yapılmadı? GSM operatörü konum bilgisini tespit etme durumuna sahipken neden bu yönlü araştırma yapılmadı? Bölgede çok sayıda baz istasyonu varken böyle bir konumun tespit edilememesi imkansızdır"

Açıklamada, raporda Gülistan Doku’ya ait bir reçetenin suda ya da gölde bulunduğu bilgisine de yer verildiği belirtildi. Aile, bu reçete bulunduysa hastane kayıtlarında neden izinin sürülmediğini ve özel ekibin bunu neden fark etmediğini sordu.

KURGU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Saymaz’ın aktardığına göre aile, köprüden parlak bir cismin düştüğüne dair 1500 metre uzaktan tespit edildiği öne sürülen görüntüye de itiraz etti.

Açıklamada, böyle bir bilgi ya da bulgunun bulunmadığı savunuldu. Aile, son soruşturmada bunun kurgu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

ZEYNAL'IN TELEFONU NEDEN İNCELENMEDİ

Doku ailesi, Zeynal’ın telefonuna el konulduğunu ancak kriminal incelemeden geçirilmediğini de vurguladı. Açıklamada, telefonda silinen mesajların araştırılmadığı ifade edildi.

Aile, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin de soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Dosyada güvenlik kamerası görüntüleri olmadığı hâlde “köprüden Tunceli yönüne doğru yürüyen birini gördük” şeklinde ifadeler bulunduğu, buna rağmen görüntülerde böyle bir duruma rastlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, “Olmayan görüntülere kim, nasıl bakmıştır?” sorusu yöneltildi.

Raporda, olay saatinde yoldan geçen araçların tespit edildiği ve araçtakilerin ifadelerine başvurulduğu bilgisi de yer aldı.

Doku ailesi, aynı güzergahtan valinin oğlunun kullandığı lüks BMW’nin dört kez geçtiğini savundu. Aile, buna rağmen bu bilginin neden soruşturma dosyasına girmediğini sordu.

Feribotta ağlayan kızla ilgili bilgilerin de dosyada yeterince ele alınmadığı belirtildi. Açıklamada, feribottan inen yüzlerce kişinin GBT bilgilerinin dosyada bulunmasına rağmen bu başlığın neden değerlendirilmediği soruldu.