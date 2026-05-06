Bakan Tekin rakam verdi: Meslek liselerine talep arttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Mesleki eğitimin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrenci eğilimleri, sektörle iş birliği çalışmaları ve eğitim sistemindeki yeni projeler hakkında bilgi verdi.

MESLEK LİSELERİNE KAYIT ORANI YÜZDE 43’E YÜKSELDİ

Mesleki ve teknik eğitimin şu an ortaöğretimin en kalabalık birimi haline geldiğini ifade eden Bakan Tekin, genel ortalamada 100 öğrenciden 41’inin meslek lisesinde eğitim gördüğünü belirtti. Bu yılki yönelimin daha yüksek olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu eğitim öğretim döneminde ilk defa 9. sınıfa kayıt yaptıran 100 öğrenciden 43'ü meslek lisesine kayıt yaptırdı. Yani mesleki ve teknik eğitime yönelim sürekli artıyor" dedi.

Mevcut rakamların OECD standartlarına yakın olduğunu ifade eden Tekin, bu oranı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil kalkıyor

"ARA ELEMAN DEĞİL, ARANAN ELEMAN"

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü konusuna değinen Tekin, "ara eleman" tabiri yerine "aranan eleman" ifadesini kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

İş dünyasına ve meslek odalarına iş birliği çağrısında bulunan Bakan, sektörün ihtiyaç duyduğu branşları paylaşması durumunda öğretim programlarını buna göre revize edebileceklerini belirtti.

Tekin, "Biz bu programları yaparız, çocukları yetiştiririz, okulu yaparız. Sizden bunun karşılığında istediğimiz şey çocuklarımızın hem istihdamında hem de iş yeri açmalarında kendilerine destek olun" ifadelerini kullandı.

ALGI YÖNETİMİ VE 28 ŞUBAT VURGUSU

Meslek liselerine yönelik toplumsal algıdaki değişimlere de değinen Tekin, geçmişteki siyasi süreçlerin zihinlerde travmalar yarattığını ifade etti.

Meslek liseleri ve imam hatip okullarının halihazırda 28 Şubat öncesindeki noktaya ulaştığını savunan Tekin, ailelerin akademik eğitime yönelmesindeki temel sebebin geçmişten gelen olumsuz hava olduğunu dile getirdi.

Bu havanın dağıtılması gerektiğini belirten Bakan, toplumsal sahiplenmenin bu algının düzelmesinde etkili olacağını söyledi.

YETENEK KEŞFİ İÇİN YENİ PROJELER

Öğrencilerin kabiliyetlerine göre doğru yönlendirilmesi amacıyla yürütülen projelere de değinen Yusuf Tekin, TÜBİTAK ile ortaklaşa hazırlanan "Mesleki Eğilim Belirleme Bataryası" projesinin başlatıldığını duyurdu.

Okullara tahsis edilecek yeni kadroyu Bakan Tekin duyurdu!

Çocukların erken yaşta ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak için "zanaat atölyeleri" ve "meslek ortaokulları" gibi yeni uygulama alanlarının hayata geçirildiğini aktardı. (AA)