Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil kalkıyor

Bakan Yusuf Tekin; ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesini, zorunlu eğitim yaşının kısaltılmasını ve güvenliğe yönelik yeni stratejik adımları içeren 2026-2027 eğitim yılı planlarını açıkladı. Özel okulların enflasyon üzerinde artış yapmaması için de denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kapsamlı bir sistem değişikliğine gitme kararı aldı.

Özel eğitimli güvenlik kadrosu açarak güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bakanlık, eş zamanlı olarak eğitim takvimi ve zorunlu eğitim yaşında da yeni düzenlemeleri gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçirilecek stratejik kararları duyurdu.

ARA TATİL KALKIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın St. Petersburg kentine gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eğitim takvimindeki değişim planlarını da paylaşan Bakan Tekin, dönem içindeki ara tatillerin kaldırılarak bu sürenin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Bu düzenlemeyle eğitim-öğretim yılının süresinin değişmeyeceğini belirten Bakan, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" dedi.

Ayrıca Tekin, zorunlu eğitim yaşının uluslararası standartlar ışığında kısaltılmasının da tartışılması gerektiğini belirterek, öğrencilerin 25 yaşına kadar eğitim sürecinde kalmasının verimliliği sorgulattığını dile getirdi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI

Bakan Tekin, yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerinde olan 82 okul bulunduğunu hatırlatarak, bu kurumların sunduğu olanakların farklı olduğunu ancak artış oranlarının enflasyonun üzerinde olmamasını denetlediklerini kaydetti.

