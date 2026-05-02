Van sınırında zorlu mesai: 3 metrelik kar duvarları 3 günde aşıldı

Van’ın Başkale ilçesinde, İran sınır hattında bulunan Mahmutabat Mahallesi’ne bağlı Koru mezrası ile bölgedeki karakol ve askeri üs bölgesinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve yoğun tipinin ardından kapanan yolları açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

KAR KALINLIĞI YER YER 3 METREYİ AŞTI

Ekipler, zorlu hava şartlarında çalışmalarını sürdürdü. Özellikle 3 bin 600 rakımda bulunan askeri üs bölgesi ve çevre yollarda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı görüldü. İş makineleri, dev kar kütlelerini temizlemek için yoğun mesai harcadı.

TAM 3 GÜN BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

Karla mücadele ekiplerinin geceli gündüzlü yürüttüğü çalışmalar tam 3 gün boyunca devam etti. Yoğun çabanın ardından mezra, karakol ve askeri üs bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı sağlandı. (DHA)