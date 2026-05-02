Atlı kızaklar gitti: Doğu Anadolu’nun dev gölünde buzlar eriyor

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan, Kars ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü’nde kış sezonu sona eriyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölde, havaların ısınmasıyla birlikte buzlar çözülmeye devam ediyor.

DONMA BU YIL GECİKMELİ OLDU

123 kilometrekarelik geniş bir alana sahip olan Çıldır Gölü'nde donma süreci, önceki yıllara göre 15-20 gün daha geç başladı. Aralık ayı sonunda soğukların artmasıyla donan gölün yüzeyindeki buz kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.

ZİYARETÇİLER AKIN AKIN GELDİ

Ocak ayından nisan ayı ortasına kadar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan göl, birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, buz tutan göl üzerinde atlı kızak safarileriyle kışın tadını çıkardı.

LODOS ERİMEYİ HIZLANDIRDI

Nisan ayının ikinci haftasından itibaren sıcaklıkların artmasıyla buzlar çözülmeye başladı. Ardahan ve Kars sınırları arasında kalan gölde etkili olan lodos, erimeyi daha da hızlandırdı. Kıyılardan başlayan çözülme ile göl yüzeyinde farklı görüntüler oluştu.

MAVİ RENK YENİDEN GÖRÜNDÜ

Buzların eridiği bölümler yeniden masmavi rengine kavuşurken, buz tabakasının iyice inceldiği fark edildi. Lodosla birlikte sürüklenen buz parçaları ve göl kıyısındaki köyler dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)