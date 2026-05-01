Kuraklık bitti: Sivas'ın en büyük gölü taştı

Yayınlanma:
Sivas'ın en büyüğü olan RAMSAR korumasındaki Tödürge Gölü, yağışlarla taştı. Yazın sörf, kışın buz altı dalış imkanı sunan dev göl, eski canlı günlerine geri döndü.

Sivas’ın Zara ilçesinde yer alan ve sahip olduğu doğal değerlerle dünya çapında tescillenen Tödürge Gölü, bahar mevsimiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan ve 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle kentin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge, son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Ancak bu yıl eriyen kar suları ve etkili olan bahar yağışları, göldeki su seviyesini tam kapasiteye ulaştırarak bölgeye yeniden hayat verdi.

RAMSAR KAPSAMINDAKİ DOĞA MİRASI

Ulusal önemi haiz sulak alan statüsünde olan Tödürge Gölü, aynı zamanda Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altında bulunuyor.

Karstik bir oluşuma sahip olan ve çevresindeki tepelerden beslenen göl, endemik bitki türleri ve zengin su altı yaşamıyla bilim dünyasının ve doğaseverlerin merceği altında.

Geniş sazlık alanlarıyla Türkiye’nin en kritik doğa noktalarından biri kabul edilen bölge, göç yolları üzerinde olması sebebiyle çok sayıda kuş türüne ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapıyor.

DÖRT MEVSİM TURİZM VE EKONOMİYE KATKI

Tödürge Gölü, sadece doğal güzelliğiyle değil, sunduğu aktivite çeşitliliğiyle de bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

YAZIN SÖRF, KIŞIN DALIŞ

Yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi sporlara meraklı olanları ağırlayan göl, kış mevsiminde ise tamamen farklı bir kimliğe bürünüyor. Yüzeyi buzla kaplanan göl, ekstrem spor tutkunları için buz altı dalış noktası haline geliyor.

Her mevsim değişen görsel şöleni ve turizm potansiyeliyle Tödürge, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte eski canlı günlerine geri döndü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

