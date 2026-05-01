Şanlıurfa'da dolu ve sağanak: Yollar göle döndü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğleden sonra bastıran dolu ve şiddetli sağanak yağış, bölgede günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Gökyüzünün bir anda kararmasıyla birlikte başlayan kuvvetli yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İlçe merkezinde ve kırsal bölgelerde etkisini hissettiren dolu yağışı nedeniyle açık alanlarda bulunanlar kapalı yerlere sığınmak zorunda kaldı.
SOKAKLARDA BÜYÜK SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ana arterlerde ve ara sokaklarda kısa sürede büyük su birikintileri meydana geldi. Yollarda oluşan su tabakası nedeniyle sürücüler görüş mesafesinin düşmesiyle ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın ve dolunun yarattığı olumsuz etkiler ilçenin genelinde hayatın akışını ciddi şekilde sekteye uğrattı. Yerel yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (AA)