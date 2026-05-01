ATM’den para çektikten sonra bu yazıyı görmeden sakın ayrılmayın

Yayınlanma:
ATM kullanımında yapılan küçük bir ihmal, büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Uzmanlar, ATM’den para çektikten sonra ekranın mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Vatandaşların “işleminiz tamamlandı” yazısını görmeden cihazdan ayrılmaması büyük önem taşıyor.

ATM’den para çeken vatandaşlara uzmanlardan önemli uyarı geldi. İşlem tamamlanır tamamlanmaz ayrılmak ciddi riskler doğurabiliyor.

BU YAZIYI GÖRMEDEN SAKIN AYRILMAYIN

Uzmanlar, ATM’den para çektikten sonra ekranın mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bazı dolandırıcıların, cihazlara yerleştirdiği düzeneklerle işlemin tam olarak sonlandırılmasını engelleyebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle vatandaşların “işleminiz tamamlandı” yazısını görmeden cihazdan ayrılmaması büyük önem taşıyor.

ATM'den para çekecekler dikkat: Günlük para çekme limiti değişti! - Haber 7 EKONOMİ

ATM’de bu detayları kontrol etmeden kartınızı takmayınATM’de bu detayları kontrol etmeden kartınızı takmayın

KARTINIZI UNUTMAYIN

Yoğunluk ya da dikkatsizlik nedeniyle ATM’de kartını unutan vatandaşların sayısında artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Kartın cihazda unutulması, kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılma riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, işlem sonrası kartın mutlaka alındığından emin olunmasını öneriyor.

ATM'lerdeki gizli tuzak ortaya çıktıATM'lerdeki gizli tuzak ortaya çıktı

ŞÜPHELİ DURUMLARA DİKKAT

ATM çevresinde bekleyen şüpheli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği de hatırlatılıyor. Bankacılık işlemleri sırasında kimseyle bilgi paylaşılmaması ve gerekirse en yakın güvenlik biriminden destek alınması tavsiye ediliyor.

Vatandaşların basit ama etkili bu önlemleri uygulayarak hem maddi kayıpların hem de dolandırıcılık olaylarının önüne geçebileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!
İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!
İşçi Bayramı’nda iş cinayeti! İşyerinde kesilen ağaç üzerine devrildi
İşçi Bayramı’nda iş cinayeti! İşyerinde kesilen ağaç üzerine devrildi