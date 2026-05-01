ATM’den para çektikten sonra bu yazıyı görmeden sakın ayrılmayın

ATM’den para çeken vatandaşlara uzmanlardan önemli uyarı geldi. İşlem tamamlanır tamamlanmaz ayrılmak ciddi riskler doğurabiliyor.

BU YAZIYI GÖRMEDEN SAKIN AYRILMAYIN

Uzmanlar, ATM’den para çektikten sonra ekranın mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bazı dolandırıcıların, cihazlara yerleştirdiği düzeneklerle işlemin tam olarak sonlandırılmasını engelleyebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle vatandaşların “işleminiz tamamlandı” yazısını görmeden cihazdan ayrılmaması büyük önem taşıyor.

ATM’de bu detayları kontrol etmeden kartınızı takmayın

KARTINIZI UNUTMAYIN

Yoğunluk ya da dikkatsizlik nedeniyle ATM’de kartını unutan vatandaşların sayısında artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Kartın cihazda unutulması, kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılma riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, işlem sonrası kartın mutlaka alındığından emin olunmasını öneriyor.

ATM'lerdeki gizli tuzak ortaya çıktı

ŞÜPHELİ DURUMLARA DİKKAT

ATM çevresinde bekleyen şüpheli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği de hatırlatılıyor. Bankacılık işlemleri sırasında kimseyle bilgi paylaşılmaması ve gerekirse en yakın güvenlik biriminden destek alınması tavsiye ediliyor.

Vatandaşların basit ama etkili bu önlemleri uygulayarak hem maddi kayıpların hem de dolandırıcılık olaylarının önüne geçebileceği belirtiliyor.