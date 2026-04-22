ATM'lerdeki gizli tuzak ortaya çıktı

ATM’lerin kart giriş yuvalarına yerleştirdikleri kopyalama cihazlarıyla (skimming) kart bilgilerini ele geçiriyor. Bu cihazlar, dışarıdan bakıldığında çoğu zaman fark edilmeyecek şekilde tasarlanıyor. Aynı zamanda ATM’ye gizlenen minik kameralar ya da tuş takımına entegre edilen sahte aparatlarla kullanıcıların şifreleri de kaydediliyor.

Sadece kart bilgileriyle sınırlı kalmayan yöntemler arasında, para çıkış haznesine yerleştirilen ince düzenekler de bulunuyor. Bu düzenekler sayesinde çekilen para sıkışmış gibi gösteriliyor. Kullanıcı işlemin başarısız olduğunu düşünerek ATM’den ayrıldığında ise dolandırıcılar devreye girerek parayı alıyor.

Bazı vakalarda ise dolandırıcıların ATM çevresinde bekleyerek “yardım etme” bahanesiyle vatandaşların şifrelerini öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor. Özellikle yaşlı bireylerin bu yöntemle hedef alındığı ifade ediliyor.

ATM’ye kartınızı takmadan önce mutlaka bunu kontrol edin

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Bankalara ve emniyet birimlerine yapılan başvurularda son dönemde artış yaşandığı öğrenildi. Mağdurlar, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini ya da ATM’de işlem yaparken sorun yaşadıklarını belirtiyor. Yetkililer, bu tür durumlarda hızlı hareket edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, ATM kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralıyor:

Kart giriş yuvasında oynama, gevşeklik ya da farklı bir parça olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Şifre girerken tuş takımını elinizle kapatarak gizliliği sağlayın.

ATM üzerinde olağan dışı bir aparat, kamera ya da yapışkan izleri fark ederseniz işlem yapmadan uzaklaşın.

Mümkünse banka şubesi içindeki veya güvenlik kamerası yoğun olan ATM’leri tercih edin.

Tanımadığınız kişilerden yardım almayın ve kimseyle şifrenizi paylaşmayın.

NE YAPILMALI?

Herhangi bir şüpheli durumda vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi, kartın kullanıma kapatılması ve gerekirse emniyet birimlerine başvurulması gerekiyor. Ayrıca hesap hareketlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, olası bir dolandırıcılığın erken fark edilmesini sağlıyor.

Uzmanlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de çeşitlendiğini belirterek, vatandaşların ATM işlemleri sırasında her zamankinden daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.