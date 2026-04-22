Ekonomistler faiz kararını yorumladı: İllüzyona devam

Savaş ve yüksek enflasyon kıskacında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilere paralel şekilde politika faizini sabit tuttu.

22 Nisan 2026 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.



Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur. pic.twitter.com/StlMGp9Rzx — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 22, 2026

Bu karar iktidar medyasında "Faize savaş freni" olarak yorumlandı. Ekonomistler, kararı yorumladı...

Ekonomist Uğur Gürses: Merkez Bankası faize dokunmadan Körfez'deki savaşın 'İkincil etkilerini bekleyeceğim' demiş. Peki tutmayacak hedef için herhangi bir mesaj neden yok?

"SAHADAKİ TABLO FARKLI"

Ekonomist ve iş insanı İbrahim Özkan: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: %37’de sabit tuttu. Bu karar, enflasyonla mücadelede “bekle-gör” stratejisinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak sahadaki tablo farklı; gıda fiyatları yüksek, enerji maliyetleri artıyor, kur baskısı hissedilmeye devam ediyor. Politika faizi sabit ama hayat pahalı, beklentiler kırılgan. Güvenin yeniden tesis edilmediği bir denklemde tek başına faiz kararı yetmez. Ekonomi sadece rakam değil, doğrudan hayatın kendisidir.

Ekonomist İris Cibre: Metinde kısaca; faizi artırmıyorum, çünkü ekonomi soğuyor ve maliyet kaynaklı fiyat artışları taleple karşılaşmayacak ve tersine dezenflasyonist olması bekleniyor olabilir. Ama, ihtiyatlı olarak kalacağım ve repo ihalesi şimdilik açmayarak fiili faizi 40%'ta tutmaya devam edeceğim denmiş.

Metinde iktisadi faaliyette yavaşlamaya dikkat çekilmiş. Artan enerji fiyatlarıyla maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkiler takip edilecek denilmiş ve metne "gerekirse sıkılaşırız" cümlesinin yanına yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş vurgusu eklenmiş..

"İLLÜZYONA DEVAM"

Ekonomist Mahfi Eğilmez kararı "Faiz illüzyonuna devam" sözleriyle değerlendirdi.

Ekonomist Mustafa Sönmez: TCMB %37 politika faizine dokunmadı; ya da dokunamadı, bu toplantı da böyle geçsin , bakalım savaş ne olur tavrında. Nisan enflasyonu gelince bakalım ne diyecekler. Yeni Şafak’ın şerrinden de şimdilik yırttılar. Dışarıda rantiye sevmez bu kararı En az % 40 bekliyorlardı.

Ekonomist Emre Şirin: Merkez Bankası pas geçti! Üst banttan fonlamaya devam, 40! Yalnız piyasa faizleri ile politika faizi arasındaki makasın yine açılacağı bir dönem olacak gibi duruyor!