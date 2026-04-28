ATM’de bu detayları kontrol etmeden kartınızı takmayın

ATM’ler günlük hayatı kolaylaştırsa da, basit bir dikkatsizlik bile ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Bu yüzden işlem yapmadan önce birkaç saniyelik kontrol hayati önem taşıyor. İlk adım olarak ise ATM’ye kartınızı takmadan önce kart giriş yuvası, tuş takımı ve para çıkış bölümünün dikkatlice gözlemlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Günlük bankacılık işlemlerinin vazgeçilmezi haline gelen ATM’ler, pratik kullanım sağlasa da dolandırıcılık yöntemlerinin de en sık hedef aldığı noktalar arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle son dönemde artan “kart kopyalama” ve “skimming” vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre, ATM kullanmadan önce yapılacak basit bir kontrol, büyük maddi kayıpların önüne geçebiliyor. Uzmanlar, kartınızı takmadan önce ATM’nin dış görünümünü mutlaka incelemeniz gerektiğini belirtiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLK ADIM: ATM’Yİ KONTROL EDİN

ATM’ye kartınızı takmadan önce kart giriş yuvası, tuş takımı ve para çıkış bölümü dikkatlice gözlemlenmeli. Herhangi bir gevşeklik, ek aparat, yapıştırılmış parça veya normal dışı bir çıkıntı fark edilirse o ATM kesinlikle kullanılmamalı.

Uzmanlar, dolandırıcıların çoğu zaman kart kopyalama cihazlarını ATM’lere dışarıdan fark edilmeyecek şekilde yerleştirdiğini, bu nedenle fiziksel kontrolün hayati önem taşıdığını vurguluyor.

TUŞ TAKIMINA DOKUNMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Şifre girilen tuş takımına yerleştirilen sahte kaplamalar da en yaygın yöntemlerden biri. Bu nedenle kullanıcıların tuşlara dokunmadan önce yüzeyin orijinal olup olmadığını kontrol etmesi öneriliyor. Şüpheli bir durum varsa işlem derhal iptal edilmeli.

ŞİFRENİZİ KORUMAK İÇİN EK ÖNLEMLER

Uzmanlar ayrıca ATM kullanırken şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

  • Şifre girerken ekranı el veya vücutla kapatmak
  • Kalabalık olmayan ve iyi aydınlatılmış ATM’leri tercih etmek
  • İşlem sonrası kartı ve fişi mutlaka kontrol etmek
  • Banka uygulaması üzerinden anlık bildirimleri açık tutmak

“5 SANİYELİK KONTROL, BÜYÜK KAYBI ÖNLEYEBİLİR”

Güvenlik uzmanları, ATM kullanımı öncesinde yapılacak kısa bir göz kontrolünün bile olası dolandırıcılık girişimlerini engelleyebileceğini belirtiyor. Vatandaşlara “acele etmeyin, önce kontrol edin” uyarısı yapılıyor.

Yetkililer, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde bankaya ve emniyet birimlerine bilgi verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

