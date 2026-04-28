Alacak verecek tartışmasında silahlar konuştu!

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi Kamelya Sokak’ta, 26 Nisan Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kavgada, bir kişi silahla yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI!

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan saldırgan ise, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)



