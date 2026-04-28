Pegasus mobil biniş kartı iddialarını yalanladı

Pegasus Havayolları, medyada ve sosyal platformlarda gündeme gelen "mobil biniş kartlarının geçici olarak devre dışı bırakıldığı" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

PEGASUS'TAN O İDDİALARA AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Misafirlerimiz, Schengen vizesi ile seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Pegasus Hava Yolları — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) April 28, 2026

NE OLMUŞTU?

Schengen vizesiyle Avrupa ülkelerine seyahat edecek yolcuları ilgilendiren yeni bir uygulamanın devreye alındığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre, online check-in sonrasında kullanılan mobil biniş kartlarının geçici olarak kullanım dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Ayrıca Schengen vizesine sahip yolcuların belgelerinin, havalimanlarında görevli personel tarafından fiziki olarak kontrol edilmesinin zorunlu hale getirildiği ileri sürüldü. Bu değişiklik nedeniyle check-in ve uçağa biniş süreçlerinin önceki döneme kıyasla daha uzun sürebileceği ifade edilmişti.