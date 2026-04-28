Türkiye-Ermenistan sınırında raylar yeniden açılıyor

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi hedefiyle atılan kritik adımların adresi bu kez Kars oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre iki ülke arasındaki ulaşım ağlarını güçlendirecek Kars-Gümrü demir yolu hattı için kurulan ortak çalışma grubu bir araya geldi. Toplantıda hattın teknik durumu ve işleyişi kapsamlı şekilde ele alındı.

KRİTİK HAT MASADA

Görüşmelerde taraflar bölgesel ulaşım koridorlarının canlandırılması konusunda mutabık kaldı. Mevcut demir yolu hattının rehabilitasyon süreci ve yeniden faaliyete geçirilmesi için atılacak teknik adımlar planlandı.

"BİR AN EVVEL FAALİYETE GEÇMELİ"

Heyetler stratejik öneme sahip bu güzergahın vakit kaybedilmeden hizmete girmesi gerektiğini ifade etti. Bölge ekonomisini ve diplomatik temasları doğrudan etkileyecek olan demir yolu bağlantısı normalleşme sürecinin en somut aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

Gelişmeler iki ülke arasındaki diyalog trafiğinin sahaya yansıması açısından önem taşıyor. (AA)