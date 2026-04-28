Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki kız tarlada uyurken bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Yazgül Kaya, başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarının ardından tarlada uyurken bulundu.

DRON DESTEKLİ ARAMA

İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi, çocukları Yazgül'ün kaybolduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük kızın bulunması için hem su kanallarında hem de çevredeki arazilerde dron desteğiyle yoğun bir arama çalışması başlattı.

TARLADA UYURKEN BULUNDU

Kısa süre içerisinde sonuç veren arama çalışmalarına katılan çocuğun amcası Mehmet Kaya ve mahalle sakinleri, Yazgül'ü evlerinin yaklaşık 500 metre arka kısmındaki tarlada uyur vaziyette buldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgül Kaya, ambulansta gerçekleştirilen ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"ANNESİ EV İŞİ YAPTIĞI SIRADA KAYBOLDU"

Çocuğun amcası Ömer Kaya, olayın gelişimi hakkında bilgi vererek, "Annesi ev işi yaptığı sırada çocuğun kaybolduğunu fark etmiş. Annesi çocuğu aramış bulamayınca eşine haber vermiş. Bunun üzerine biz de yetkililere haber verdik" açıklamasında bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)