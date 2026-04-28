İşçi servisiyle kamyon birbirine girdi: 8 yaralı
Kayseri’de, bir işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, K.K. yönetimindeki işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. kontrolündeki kamyon çarpıştı.
Meydana gelen kazada, kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve 6 işçi yaralandı.
Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)