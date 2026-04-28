İşçi servisiyle kamyon birbirine girdi: 8 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, K.K. yönetimindeki işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. kontrolündeki kamyon çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve 6 işçi yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI !

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)