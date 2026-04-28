Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Katilin babası hakkında dava açıldı

İstanbul Güngören'de, 14 Ocak'ta 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, 15 yaşındaki Efe Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanığın babası Yusuf Ç. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

BIÇAK BABAYA AİTMİŞ

Hazırlanan iddianamede, Efe Ç.'nin, olayda kullandığı bıçağın, babası Yusuf Ç'ye ait olduğu değerlendirildi.

Tanık ifadesine yer verilen iddianamede, Atlas Çağlayan cinayetinde sanık Efe Ç.'nin olayda kullandığı üzerinde 'Browning' ibaresi bulunan bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürüldü.

"TAŞIMASI YASAK" KATEGORİSİNDE

İddianamede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporunda ise, bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi.

Sanık Yusuf Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, sanığın suç tarihinde cezaevinde olduğunu, bıçağın kendisine ait olmadığını ve olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Yusuf Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)