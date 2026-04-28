Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! Katilin babası hakkında dava açıldı

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki Efe Ç.'nin babası Yusuf Ç. hakkında dava açıldı. Cinayette kullanılan bıçağın, baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu değerlendirilerek, 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Güngören'de, 14 Ocak'ta 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, 15 yaşındaki Efe Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanığın babası Yusuf Ç. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli olduAtlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

BIÇAK BABAYA AİTMİŞ

Hazırlanan iddianamede, Efe Ç.'nin, olayda kullandığı bıçağın, babası Yusuf Ç'ye ait olduğu değerlendirildi.

Tanık ifadesine yer verilen iddianamede, Atlas Çağlayan cinayetinde sanık Efe Ç.'nin olayda kullandığı üzerinde 'Browning' ibaresi bulunan bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürüldü.

"TAŞIMASI YASAK" KATEGORİSİNDE

İddianamede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporunda ise, bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi.

Sanık Yusuf Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, sanığın suç tarihinde cezaevinde olduğunu, bıçağın kendisine ait olmadığını ve olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Yusuf Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
İşçi servisiyle kamyon birbirine girdi: 8 yaralı
İşçi servisiyle kamyon birbirine girdi: 8 yaralı
Ayşenur Arslan'a bir ödül daha
Ayşenur Arslan'a bir ödül daha