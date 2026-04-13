İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği cinayet üzerine hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Haber Global'den Enes Geyik'in haberine göre, ilk duruşma 9 Haziran’da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşma şüphelinin 18 yaşından küçük olması neden ile basına kapalı olarak görülecek. Ayrıca 12 tanık hakkında zorla getirme kararı verildi. Katil zanlısı için 04.05.2026 tarihinde tutukluluk incelemesi yapılacak.

KATİL ZANLISININ TUTUKLUK HALİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Hanifi Bayar'ın haberine göre Atlas'ın katili olduğunden şüphelenilen 15 yaşındaki Efe Ç.'nin tutukluk değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcı, sanığın 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 aya kadar hapsini istedi.

Atlas Çağlayan soruşturması tamamlandı

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, KURTARILAMADI

Savcılık tespitlerine göre suça sürüklenen çocuk Efe Ç.’nin, Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden bıçakladığı belirlendi. Ağır yaralanan Atlas, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OTOPSİ: ÖLÜM NEDENİ İÇ KANAMA

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Atlas Çağlayan’ın ölümünün göğüs bölgesindeki kesici-delici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

“FİİLİN ANLAMINI KAVRAYABİLİYOR”

Adli Tıp değerlendirmesinde, 13 Nisan 2011 doğumlu E.Ç.’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi.

BIÇAK ŞÜPHELİYE AİT

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan bıçağın E.Ç.’ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık, söz konusu bıçağın 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Olay anına ait kamera görüntüleri de dosyaya eklendi.

TANIKLARA DA BIÇAKLA TEHDİT

Tanık ifadelerine göre E.Ç., saldırının ardından olay yerinde bulunan diğer çocuklara da bıçak doğrultarak tehditte bulundu. İfadelerde, D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocukların da bıçakla tehdit edildiği yer aldı.