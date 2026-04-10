Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!

Rekorlar kıran Artemis II mürettebatı için en tehlikeli 13 dakika başladı. 50 yıl sonra ilk kez Ay’dan dönen astronotlar, saatte 25 bin mil hızla atmosfere girerek 5 bin derecelik ölümcül ısıya karşı hayatta kalma mücadelesi verecek. 13 dakikalık kritik süreçte iletişim kesilecek, inişin başarısı ise gelecekteki Ay görevlerinin kaderini belirleyecek.

NASA’nın Apollo programından 50 yıl sonra Ay’a gönderdiği ilk insanlı araç olan Artemis II, tarihi görevini tamamlayarak yeryüzüne inmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 10 gün önce fırlatılan ve insanlığı Dünya'dan en uzak noktaya taşıyarak rekor kıran dört astronot için şimdi en kritik aşama başladı: Saatte 25 bin mil hızla atmosfere girmek ve hayatta kalmak.

ATMOSFERDE 5 BİN DERECELİK SINAV

Uzay aracı, atmosfere giriş sırasında 5 bin Fahrenheit dereceyi aşan devasa bir sıcaklığa maruz kalacak. Görev pilotu Glover’ın tabiriyle ekip, tam anlamıyla "bir ateş topunun üzerinde" yolculuk ederek San Diego açıklarına ulaşmaya çalışacak.

Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch ve Jeremy Hansen’den oluşan mürettebat, Cuma günü ABD Doğu saatiyle 20:07'de (Cumartesi günü BST saatiyle 01:07) Orion kapsülüyle Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak. Ancak bu dönüş hiç de kolay olmayacak.

ISI KALKANI VE 13 DAKİKALIK KRİTİK SÜREÇ

Yeniden giriş süreci, hataya yer bırakmayan 13 dakikalık bir operasyonu kapsıyor. Uzay aracı, iticilerin ve güneş panellerinin bulunduğu servis modülünü uzayda bırakarak sadece mürettebatın bulunduğu kapsülle atmosfere dalacak. Bu süreçte yaklaşık 6 dakika boyunca dünya ile tüm iletişim kesilecek.

NASA mühendisleri, önceki insansız görevde sorun çıkaran ısı kalkanının bu kez dayanması için yörünge açısını daha dik ve hızlı olacak şekilde revize etti.

AY’DA YENİ REKORLAR VE "TUVALET" KRİZİ

Artemis II, sadece bir dönüş hikayesi değil, aynı zamanda büyük bir başarı tablosu. Ekip, 1970 yılındaki Apollo 13’ün "Dünya'dan en uzak mesafe" rekorunu geride bırakarak tarihe geçti.

Ay’ın daha önce hiç görülmemiş noktalarını fotoğraflayan astronotlar, gelecekteki Ay inişleri için manuel kontrol sistemlerini test etti. Ancak görev tamamen sorunsuz geçmedi; uzay aracının atık sisteminde yaşanan arıza nedeniyle astronotlar yolculuğun bir kısmında manuel pisuvar kullanmak zorunda kaldı.

GELECEK GÖREVLERİN KADERİ BU İNİŞE BAĞLI

Orion kapsülü okyanustan çıkarıldıktan sonra incelenmek üzere Kennedy Uzay Merkezi’ne götürülecek. Mühendisler, uzay aracını parçalarına ayırarak ısı kalkanından boru tesisatına kadar her detayı analiz edecek. Burada elde edilecek veriler, gelecek yıl yapılması planlanan ve insanların Ay yüzeyine ayak basacağı Artemis III görevi öncesinde yapılacak son rötuşları belirleyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

