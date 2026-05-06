Trump yönetiminde Epstein skandalı sürüyor: Bakanın istifası istendi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde kapalı oturumda ifade verdi. Oturumun ardından Demokrat Kongre üyeleri, bakanın kamuoyuna alenen yalan söylediğini iddia etti.

DEMOKRATLARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Demokrat vekil Ro Khanna, Lutnick’le yapılan görüşmede bakanın açıkça defalarca yalan söylediğini belirterek, “Eğer Donald Trump bu videoyu izleseydi onu kovardı” dedi. Vekil Yassamin Ansari ise, “Umarım bir gün bu videoyu tüm Amerikan halkı izler, bu durum çok utanç verici” ifadelerini kullandı.

Diğer Demokrat Kongre üyeleri de Lutnick’in Epstein ile bağlantısı konusunda tutarsız ve çelişkili ifadeler verdiğini, birçok kez yalan söylediğini ve derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

EPSTEIN BAĞLANTISI TARTIŞMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Lutnick’in, ailesiyle birlikte 2012’de Epstein’ın Karayipler’deki adasına gittiğini itiraf etmesinden bu yana ikilinin bağlantıları tartışılıyor. Soruşturma kapsamında yayımlanan belgeler, Lutnick’in Epstein ile 2014’e kadar birlikte iş yaptığını ve 2018’e kadar iletişimde olduğunu gösteriyor.

NE OLMUŞTU?

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu hücrede ölü bulunmuştu. FBI ve Adalet Bakanlığı’nın incelemesi, Epstein’ın intihar ettiği sonucuna varmış, “müşteri listesi” iddialarını ise kanıtlanmamış bulmuştu. Soruşturma kapsamında eski Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi birçok ünlü ismin adı geçmişti.

(AA)