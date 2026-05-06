Epstein'in avukatından şok savunma! "O pedofil değildi, gerçekler abartılıyor"

ABD’li milyarder ve hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Epstein’ın eski avukatlarından ünlü hukukçu Alan Dershowitz, yaptığı açıklamalarla kamuoyunda yerleşmiş birçok iddiaya meydan okudu.

Epstein'in hücresinden çıkan not ortalığı karıştırdı! Oda arkadaşı her şeyi anlattı

87 yaşındaki Dershowitz, katıldığı bir podcast yayınında Epstein’ı savunduğu için pişmanlık duyduğunu açıkça dile getirirken, “Keşke onunla hiç tanışmasaydım. Korkunç bir insandı” dedi. Ancak buna rağmen, Epstein hakkında dolaşan pek çok iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Dershowitz’e göre, Epstein’a yönelik suçlamaların önemli bir kısmı abartılıyor. Avukat, kendisini mağdur olarak tanımlayan bazı kişilerin Epstein’ın evine defalarca geri döndüğünü, hatta bazılarının başkalarını getiren aracılara dönüştüğünü iddia etti. Bununla birlikte “gerçek mağdurların da olduğunu” kabul etti.

"İSTİHBARAT BAĞLANTISI YOK"

Epstein hakkındaki en yaygın komplo teorilerinden biri, onun bir şantaj ağı kurduğu ve bu ağın CIA ya da Mossad gibi istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu yönünde.

Dershowitz bu iddiaları kesin bir dille reddetti: “Bunun doğru olmadığını kategorik olarak biliyorum. Kendisine bizzat sordum. Eğer istihbarat bağlantın varsa daha iyi bir anlaşma sağlayabilirim dedim. O da bana ‘Hiçbir bağlantım yok’ dedi.”

Ünlü hukukçu ayrıca bu bilgiyi Mossad ile de teyit ettiğini ve CIA ile herhangi bir bağlantıya inanmadığını belirtti.

"ŞANTAJ YOKTU" SAVUNMASI

Dershowitz, Epstein’ın geniş çaplı bir şantaj ağı kurduğu iddialarını da küçümsedi. Epstein’ın insanlarla ilgili bilgi toplamaya ilgi duyduğunu kabul eden avukat, bunun sistematik bir şantaj operasyonu olmadığını öne sürdü.

Ayrıca Epstein’ın ölümüne ilişkin de konuşan Dershowitz, bunun intihar olduğunu düşündüğünü ifade etti.

TARTIŞMALI MAĞDUR AÇIKLAMALARI

Dershowitz’in en dikkat çeken açıklamalarından biri de Epstein’ın hedef aldığı kişilere ilişkin oldu. Epstein’ın “pedofil” olarak tanımlanmasının teknik olarak doğru olmadığını savunan avukat, onun daha çok 16-18 yaş aralığındaki gençlerle ilgilendiğini söyledi.

Bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Öte yandan Epstein davasının en bilinen isimlerinden Virginia Giuffre, geçmişte Dershowitz’i suçlamış ancak 2022 yılında bu iddialarını geri çekerek “yanılmış olabileceğini” belirtmişti.

"GERÇEKLER ÇARPITILDI" İDDİASI

Dershowitz, Epstein olayının kamuoyuna yansıtılış biçiminin gerçeği yansıtmadığını savunarak sözlerini şöyle tamamladı: “Yaptıkları korkunçtu ama anlatıldığı kadar değil. Tüm gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum.”

Epstein dosyası, yıllar geçmesine rağmen hem hukuki hem de siyasi boyutlarıyla tartışılmaya devam ediyor.