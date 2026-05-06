Hürmüz için kritik hamle: Avrupa donanması yola çıktı

Fransa ve İngiltere, küresel enerji ve ticaret akışının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamak amacıyla çok uluslu bir deniz misyonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, Avrupa öncülüğünde yeni bir deniz güvenliği mekanizması devreye alınmaya hazırlanıyor.

Fransa ve İngiltere, dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla uluslararası bir deniz gücü oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. İki ülkenin öncülüğünde şekillenen plan, bölgedeki ticari gemi trafiğini korumayı ve olası tehditlere karşı hızlı müdahale kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.

Fransız Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin amiral gemisi olan Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubunun Süveyş Kanalı’nı geçerek Kızıldeniz’in güneyine doğru ilerlediği bildirildi. Bu konuşlandırmanın, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra farklı ülkelerin katılımıyla oluşturulması planlanan çok uluslu deniz güvenliği girişimine destek amacı taşıdığı ifade edildi.

KRİZ SENARYOLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Yetkililer, söz konusu misyonun hayata geçirilmesinden önce bölgedeki askeri ve operasyonel durumun kapsamlı biçimde analiz edileceğini belirtti. Ayrıca, olası kriz senaryolarına karşı alternatif müdahale planlarının da hazırlandığı vurgulandı. Açıklamada, bu yeni girişimin bölgede halihazırda devam eden askeri faaliyetlerden bağımsız olarak planlandığının altı çizildi.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler daha önce de uluslararası gündemin merkezine taşınmıştı. Fransa ve İngiltere’nin ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen ve 50’den fazla ülkenin temsil edildiği zirvede, deniz güvenliği ve ticari rotaların korunmasına yönelik ortak adımlar ele alınmıştı.

SAVUNMA ODAKLI OPERASYON

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve sonrası yaptığı değerlendirmede, planlanan misyonun tamamen savunma odaklı olacağını vurgulayarak, “Amaç, deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak ve mayın temizleme gibi kritik operasyonlara destek vermek” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni girişimin, bölgedeki tansiyonun seyrine bağlı olarak kısa süre içinde somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

