ABD ve İran arasındaki tarihi anlaşmaya ramak kaldı! Tek sayfalık barış planı sızdı

ABD ve İran arasındaki tarihi anlaşmaya ramak kaldı! Tek sayfalık barış planı sızdı
Yayınlanma:
ABD ile İran’ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik tek sayfalık bir anlaşma taslağı üzerinde büyük ölçüde uzlaştığı iddia edildi. Axios’un haberine göre taslak; İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını, ABD’nin ise İran’a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmasını içeriyor. Anlaşmada ayrıca dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının da yer aldığı öne sürülüyor.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin sona erdirilmesine yönelik kritik bir diplomatik süreçte önemli bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü.

Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldüTrump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldü

ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre, iki ülke arasında hazırlanan “tek sayfalık anlaşma taslağı” savaşın sonlandırılması için kapsamlı maddeler içeriyor. İddialara göre taslakta, İran’ın nükleer programının en tartışmalı ayağı olan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması temel şartlardan biri olarak yer alıyor.

ABD EKONOMİK YAPTIRIMLARI KALDIRIYOR MU?

Buna karşılık ABD’nin, İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımları aşamalı olarak kaldırmayı kabul ettiği öne sürüldü. Ayrıca yıllardır uluslararası bankalarda dondurulmuş bulunan İran’a ait milyarlarca dolarlık varlığın da serbest bırakılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

yeni-proje-2026-05-06t121758-051.jpg

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise anlaşmanın yalnızca teknik bir nükleer uzlaşı değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki doğrudan çatışma riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir siyasi çerçeve olması.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddialar, uluslararası diplomasi kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Sürecin ilerleyip ilerlemeyeceği ve tarafların resmi açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
Dünya
Pekin'de kritik Hürmüz zirvesi: Arakçi Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi
Pekin'de kritik Hürmüz zirvesi: Arakçi Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi
Eski First Lady'yi yargılayan yargıç ölü bulundu! Cebinden not çıktı
Eski First Lady'yi yargılayan yargıç ölü bulundu! Cebinden not çıktı