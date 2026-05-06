ABD ve İran arasındaki tarihi anlaşmaya ramak kaldı! Tek sayfalık barış planı sızdı

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin sona erdirilmesine yönelik kritik bir diplomatik süreçte önemli bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü.

Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldü

ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre, iki ülke arasında hazırlanan “tek sayfalık anlaşma taslağı” savaşın sonlandırılması için kapsamlı maddeler içeriyor. İddialara göre taslakta, İran’ın nükleer programının en tartışmalı ayağı olan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması temel şartlardan biri olarak yer alıyor.

ABD EKONOMİK YAPTIRIMLARI KALDIRIYOR MU?

Buna karşılık ABD’nin, İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımları aşamalı olarak kaldırmayı kabul ettiği öne sürüldü. Ayrıca yıllardır uluslararası bankalarda dondurulmuş bulunan İran’a ait milyarlarca dolarlık varlığın da serbest bırakılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise anlaşmanın yalnızca teknik bir nükleer uzlaşı değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki doğrudan çatışma riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir siyasi çerçeve olması.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddialar, uluslararası diplomasi kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Sürecin ilerleyip ilerlemeyeceği ve tarafların resmi açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.