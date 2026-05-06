Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rubio, bölgede yaşanan çatışmalarda en az 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurarak İran’ı sert sözlerle hedef aldı.

Rubio, konuşmasında “Bildiğiniz gibi hafta sonu Başkan, Özgürlük Projesi (Project Freedom) adlı bu projeyi duyurdu. Açıkçası, herkesin konuştuğu bu projenin amacı, Körfez'de mahsur kalan ve İran rejimi tarafından Basra Körfezi'nde ölüme terk edilen 87 farklı ülkeden yaklaşık 23.000 sivili kurtarmaktır” dedi.

"DENİZCİLER HÜRMÜZ'DE MAHSUR KALDI"

İki aydan uzun süredir gemilerin bölgede mahsur kaldığını belirten Rubio, “İki aydan fazla bir süredir bu masum denizciler ve ticari mürettebat üyeleri denizde mahsur kalmış durumdalar; çünkü İran sadece suç teşkil eden değil, aynı zamanda çaresiz ve yıkıcı bir eylem olan Hürmüz Boğazı ablukasını yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan insani krizin boyutuna dikkat çeken Rubio, “Bir gemiyi orada bu kadar uzun süre bırakamazsınız; yiyecekleri tükenmeye başlar, içme suları ve temel ihtiyaçları tükenmeye başlar ve bu korsanlığın insafına kalmış durumdalar. Ve bu tam olarak korsanlıktır” dedi.

10 SİVİL DENİZCİ ÖLDÜ

Sivil gemilere yönelik saldırıların da yaşandığını belirten Rubio, “Bunlar masum seyircilerdir… izole edilmiş durumdalar, açlıktan ölüyorlar, savunmasızlar ve bu durum sonucunda en az 10 sivil denizci şimdiden hayatını kaybetti” diye konuştu.

Rubio ayrıca ABD’nin askeri müdahalesinin savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, “Bu taarruz amaçlı bir operasyon değildir. Bu savunma amaçlı bir operasyondur. Bunun anlamı çok basit: Bize ateş açılmadıkça biz ateş etmeyeceğiz” dedi.

"İRAN HÜRMÜZ'Ü KONTROL EDEMEZ"

İran’a ait unsurların hedef alındığını da açıklayan Rubio, “Uyarılarımıza kulak asmayan yedi İran sürat teknesini şimdiden imha ettik. Bunlar şu anda denizin dibinde yatıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka da atıfta bulunan Rubio, “İran rejiminin bu hayati su yolunu kimin kullanacağını dikte etmesine izin verilemez. Burası uluslararası bir su yoludur” dedi.

ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Rubio, “Başkan Trump'ın yönetimi altında ABD dostlarına yardım edecek, Tahran'daki gibi haydut rejimlere karşı duracak ve askeri gücümüzü her şeyden önce kendi ulusal çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde kullanmaktan çekinmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

KEŞM ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ

Bu açıklamaların ardından 6 Mayıs sabahı İran’ın güneyindeki Keşm Adası’nda hareketlilik yaşandı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin küçük ölçekli insansız hava araçları ile keşif dronlarına karşı devreye girdiği bildirildi. Yerel kaynaklar, müdahale sırasında patlamayı andıran seslerin duyulduğunu aktardı.

Hürmüzgan vilayeti yetkilileri ise söz konusu seslerin herhangi bir saldırı ya da isabetten kaynaklanmadığını, adada hasar veya gerçek bir patlama meydana gelmediğini vurguladı. ABD ile sağlanan ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen son bir hafta içinde İran savunma unsurlarının benzer şekilde birkaç kez alarma geçtiği ve hava sahasını ihlal ettiği değerlendirilen unsurlara karşı önlem aldığı ifade edildi.

TRUMP ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ ASKIYA ALDI

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir adım geldi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada askeri operasyonun geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Trump paylaşımında, “Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine... ve ayrıca İran temsilcileriyle Nihai ve Kapsamlı Bir Anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiği gerçeği nedeniyle, ablukanın tam gücüyle ve etkisiyle devam edeceği, ancak Özgürlük Projesi’nin anlaşmanın sonuçlandırılıp imzalanıp imzalanmayacağını görmek için kısa bir süreliğine askıya alınması konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.

ABLUKA DEVAM EDİYOR

Trump ayrıca ablukanın sürdüğünü vurgulayarak, “Abluka devam ediyor, proje durduruldu” mesajını verdi.

Operasyonun başlamasının ardından ABD ile İran arasında karşılıklı gerilim tırmanmış, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik füze saldırısı düzenlediği iddiaları tansiyonu daha da yükseltmişti.

Uzmanlar ise projenin ilk açıklandığı dönemde ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan gemileri güvenli şekilde geçirecek kapasitesine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirterek plana temkinli yaklaşmıştı.