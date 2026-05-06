Orban döneminin “gölge gücü” mercek altında! Medya patronunun hesaplarına bloke konuldu

Macaristan’da yeni yönetimin göreve hazırlık sürecinde başlattığı denetimler, eski iktidar döneminin öne çıkan isimlerinden birine uzandı. Yetkililer, medya ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Gyula Balasy’ye ait şirketlere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

16 yıllık iktidarı deviren Magyar eniştesini Adalet Bakanı yaptı!

Soruşturma kapsamında bazı şirket hesaplarının dondurulduğu ve belirli finansal varlıklara geçici olarak el konulduğu bildirildi. Resmi açıklamalarda, incelemenin kamu fonlarının kullanımına ve olası mali usulsüzlüklere odaklandığı ifade edildi.

ORBAN'LA YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDEYDİ

Balasy ise yaptığı açıklamada, şirketleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı faaliyet bulunmadığını savundu. İş insanı, bazı varlıklarını ve yatırımlarını devlete devretmeyi kendi inisiyatifiyle teklif ettiğini belirterek, bu adımın suçlamalarla bağlantılı olmadığını öne sürdü.

Balasy’ye ait şirketlerin, Viktor Orbán liderliğindeki önceki hükümet döneminde yürütülen seçim kampanyaları ve kamu iletişim projelerinde aktif rol aldığı biliniyor. Söz konusu şirketlerin yıllar içinde kamu kurumlarından yüksek bütçeli ihaleler aldığı sık sık gündeme gelmişti.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün verilerine göre, bu şirketler yalnızca 2019-2021 yılları arasında yüz milyarlarca forintlik kamu ihalesi kazandı. Bu durum, muhalefet ve sivil toplum tarafından uzun süredir eleştiriliyordu.

Soruşturmanın, seçimlerin ardından göreve gelmeye hazırlanan yeni Başbakan Péter Magyar döneminde başlatılması dikkat çekti. Yeni yönetim, yolsuzlukla mücadele ve kamu harcamalarının denetlenmesi konusunda daha sert bir politika izleyeceğinin sinyallerini vermişti.

Yetkililer, dosyanın henüz erken aşamada olduğunu ancak elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceğini vurguladı. Bu süreç, Macaristan’da siyaset ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin yeniden tartışmaya açılmasına neden olabilir.