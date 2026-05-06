Trump bir kez daha Papa'yı hedef aldı! “Katolikleri tehlikeye atıyor”

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki söz düellosu yeniden alevlendi.

Trump, muhafazakâr radyo sunucusu Hugh Hewitt’e verdiği röportajda Papa’yı doğrudan hedef alarak, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmiyormuş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, bu tutumun “birçok Katoliği ve birçok insanı tehlikeye attığını” savundu.

Bu açıklamalar, Washington ile Vatikan arasında zaten hassas olan ilişkileri bir kez daha gerdi. Gözler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Roma ziyareti öncesine çevrildi.

VATİKAN’DAN NET YANIT

Trump’ın sözleri Vatikan’da rahatsızlık yaratırken, Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi. Castel Gandolfo’daki konutunun önünde konuşan Papa, kilisenin nükleer silahlara karşı duruşunun yıllardır değişmediğini vurguladı.

Papa, eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

“Eğer biri beni İncil’i öğrettiğim için eleştirmek istiyorsa bunu gerçeklere dayanarak yapmalıdır.”

Papa’nın bu çıkışı, gerilimi düşürmek yerine iki taraf arasındaki söylem savaşını daha da görünür hale getirdi.

RUBIO ARABULUCU ROLÜNDE

Roma ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Rubio ise tansiyonu düşürmeye çalıştı. ABD’li bakan, Trump’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, aslında İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğine dikkat çekildiğini ifade etti.

Rubio’ya göre Trump’ın mesajı, bu tür bir gelişmenin Katolikler ve diğer toplumlar için ciddi bir tehdit oluşturabileceği yönünde.

GERİLİMİN ARKA PLANI

İki lider arasındaki kriz yeni değil. Papa 14. Leo, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri politikalarına karşı çıkarak,

“Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir”

sözleriyle dikkat çekmişti.

TRUMP'TAN YANIT GECİKMEMİŞTİ

Bu açıklamaların ardından Trump, Papa’yı sert ifadelerle hedef almış, “dış politikada berbat” olduğunu savunmuştu. Ayrıca,

“İran’ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum”

diyerek eleştirilerini daha da ileri taşımıştı.

Trump bununla da yetinmeyip, Papa’nın seçilmesini kendi başkanlığıyla ilişkilendirerek, kendisi Beyaz Saray’da olmasaydı Leo’nun Papa olamayacağını iddia etmişti.

KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ GERİLİM

Tüm bu gelişmeler, Rubio’nun Vatikan temasları öncesinde ilişkilerin ne kadar hassas bir noktada olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlara göre, İran ve nükleer silah tartışması iki taraf arasındaki ideolojik ayrışmanın merkezinde yer alıyor.

Roma’daki görüşmenin, gerilimi düşürüp düşürmeyeceği ise merak konusu.