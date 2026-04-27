Papa Leo’dan ezber bozan çıkış: Kilise’nin önceliği cinsellik değil adalet olmalı

Yayınlanma:
Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, Afrika turu sırasında yaptığı açıklamalarla sadece siyasi gerilimleri değil, Kilise içindeki köklü tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Cinsel ahlak konularının geri planda kalması gerektiğini savunan Papa, odağın adalet ve eşitsizlik gibi küresel sorunlara kaydırılması çağrısında bulundu.

Katolik Kilisesi’nin yeni lideri Papa 14. Leo, dört ülkeyi kapsayan Afrika turu sırasında yaptığı açıklamalarla uluslararası gündemin merkezine yerleşti. Papa’nın özellikle İran ile ilgili çatışmalara yönelik sert eleştirileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı söz düellosu dikkat çekerken, asıl yankı uyandıran mesajı Kilise’nin önceliklerine dair oldu.

Dönüş yolunda gazetecilere konuşan Papa Leo, Katolik Kilisesi içindeki tartışmaların uzun süredir dar bir çerçeveye sıkıştığını belirtti. Kilise’nin birlik ya da ayrışmasının “cinsel ahlak” başlıkları etrafında şekillenmemesi gerektiğini vurgulayan Papa, çok daha geniş ve acil meselelerin bulunduğunu ifade etti. Ona göre eşitsizlik, adalet ve yoksulluk gibi konular, Kilise’nin ana gündemini oluşturmalı.

"GECİKMİŞ AMA ÖNEMLİ"

Bu yaklaşım, özellikle reform yanlısı Katolik gruplar tarafından olumlu karşılandı. ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan DignityUSA’in yöneticisi Marianne Duddy-Burke, Papa’nın sözlerini “gecikmiş ama kritik bir yön değişikliği” olarak değerlendirdi.

KATOLİK DÜNYASINDA REFORM

Papa Leo’nun çıkışı, geçmişte Katolik Kilisesi’nin bu konulardaki katı tutumunu da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Papa 16. Benedict döneminde, HIV/AIDS ile mücadelede dahi prezervatif kullanımına karşı çıkılması büyük tartışma yaratmıştı. Benedict, bu tür önlemlerin sorunu çözmek yerine büyüteceğini savunmuştu.

Papa Leo’nun son açıklamaları ise Kilise’nin gelecekte hangi konulara ağırlık vereceği konusunda yeni bir tartışma başlatmış durumda. Uzmanlara göre bu söylem, Katolik dünyasında sadece teolojik değil, aynı zamanda sosyal ve politik etkileri olan bir dönüşümün habercisi olabilir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

