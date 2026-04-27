Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!

Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bölge turu diplomatik temaslara hız kazandırırken, St. Petersburg’da gerçekleşen kritik Putin görüşmesi Tahran-Moskova hattında yeni mesajların işaretini verdi. Görüşmede dikkat çeken detay ise İran’ın dini lideri Hamaney üzerinden iletilen “kapalı kapılar ardındaki mesaj” oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ve Pakistan’daki temaslarının ardından Rusya’nın St. Petersburg kentine geçerek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kremlin’de gerçekleşen görüşmede Putin’in, İran’ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’den kendisine bir mesaj ulaştığını ifade ettiği belirtildi. Rus lider, mesajın içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmazken, diplomatik çevrelerde bu durum merak uyandırdı.

RUSYA-İRAN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Görüşmeye ilişkin Rus devlet ajansı TASS’ın aktardığı bilgilere göre Putin, Arakçi aracılığıyla Hamaney’e iyi dileklerini iletti. Rus lider ayrıca, İran halkının mevcut zorlukları aşacağına inandığını belirterek bölgede barışın korunması gerektiğini vurguladı.

“Rusya, İran’ın da içinde bulunduğu bölge ülkelerinin çıkarlarını gözeten her adımı desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullanan Putin, Moskova ile Tahran arasındaki stratejik iş birliğinin süreceğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Rusya’nın bölgesel gelişmelerdeki tutumuna teşekkür ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı yineledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

