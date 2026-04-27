İran'dan net mesaj: Çıkarlarımız güvence altına alınmadan adım yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan 40 günlük çatışma sürecinin ardından yürütülen diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, müzakerelerde temel hedeflerinin İran’ın ulusal çıkarlarını güvence altına almak olduğunu ifade etti.

İran ABD’den resmen talep etti: Üç aşamalı plan ortaya çıktı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki temaslarını tamamlayan Arakçi, resmi ziyaret kapsamında Rusya’nın St. Petersburg kentine geçti. İran devlet televizyonuna konuşan Bakan, hem bölgesel gelişmeleri hem de yürütülen diplomasi trafiğini değerlendirdi.

"GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ"

Rusya temaslarına değinen Arakçi, Tahran ile Moskova arasında süregelen istişarelerin önemine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun artırılması amacıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Bu ziyaretin, savaş sonrası gelişmeleri ele almak açısından kritik bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

İslamabad görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, temasların “oldukça verimli” geçtiğini vurguladı. Görüşmelerde geçmiş sürecin detaylı şekilde ele alındığını ve İran ile ABD arasındaki olası müzakere sürecinin hangi şartlar altında sürdürülebileceğinin masaya yatırıldığını söyledi.

UMMAN'A İŞ BİRLİĞİ MESAJ

İran’ın müzakere sürecindeki önceliklerine de değinen Arakçi, “40 günlük direnişin ardından halkımızın haklarını elde etmek ve ülkemizin çıkarlarını garanti altına almak zorundayız” diyerek Tahran’ın tutumunun net olduğunu ortaya koydu.

Umman temaslarına da değinen İranlı Bakan, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin küresel önemine işaret etti. İran ile Umman’ın bu stratejik bölgede ortak sorumluluk taşıdığını belirten Arakçi, iki ülkenin koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

RUSYA'YA DİPLOMATİK ZİYARET

Maskat’ta yapılan görüşmelerde birçok konuda görüş birliği sağlandığını aktaran Arakçi, teknik düzeyde istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Öte yandan Arakçi’nin Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde savaş sonrası süreç, bölgesel dengeler ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtiliyor.