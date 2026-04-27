İran ABD’den resmen talep etti: Üç aşamalı plan ortaya çıktı

İran ABD’den resmen talep etti: Üç aşamalı plan ortaya çıktı
Lübnan merkezli Al-Mayadeen televizyonu, İran’ın ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında üç aşamalı bir müzakere çerçevesi sunduğunu duyurdu. İlk aşamada savaşın sona erdirilmesi ve İran ile Lübnan’a yönelik saldırıların yeniden başlamayacağına dair garantiler talep ediliyor.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen televizyonu, Tahran’dan aktardığı habere göre, İran’ın arabuluculara üç aşamalı bir müzakere planı ilettiğini bildirdi.

İRAN’IN ÜÇ AŞAMALI PLANI

Haberde, İran’ın ABD’nin bu planı kabul etmesi durumunda müzakerelerin yeniden başlayacağını ilettiği belirtildi. Planın ilk aşamasının, savaşı sona erdirmek ve İran ile Lübnan’a karşı savaşın yeniden başlamayacağına dair garantiler almak olduğu aktarıldı.

Al-Mayadeen muhabiri, Tahran’ın ilk aşamada ek konuları görüşmeyeceğini vurguladığına dikkat çekti.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Habere göre, eğer bir anlaşmaya varılırsa, görüşmeler ikinci aşamaya geçerek Hürmüz Boğazı’nın nasıl yönetileceğini ele alacak. Üçüncü aşamada ise İran’ın nükleer programı gibi temel konuların görüşülmesi planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

