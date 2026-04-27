Taraftarları öncekine inanmıyormuş: “Trump’a saldırılar sahte” dediler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğinde iki yıl sonra bir kez daha suikast girişimiyle karşı karşıya kalması beraberinde sadece beyin yakan komple teorilerini değil, girişimin kurgu olduğu söylentilerini de getirdi.

Son girişimin “oyun” olduğuna inanan çok sayıda kişi var. Böyle düşünenlerin büyük bir kısmını bu tür durumlarda kamuoyunu “ters köşe” yapmaktan zevk alan tipler oluşturuyor kuşkuşuz. Ama bazı “ciddi çevrelerin de örneğin 2024’de yapılan saldırıdan yola çıkarak Başkan’a yönelik suikast girişimlerinin ısrarla “kurgu” olabileceğinden söz ettikleri bir gerçek.

Şu son saldırı girişiminden henüz bir hafta önce The New Republic adlı muhafazakar haber sitesinin 17 Nisan tarihli sayısında yazı konusu bile oldu bu. Sitedeki bir haber/analizde, Trump destekçisi “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (MAGA) hareketi mensuplarının, Başkan’ın 2024’de uğradığı suikast girişiminin “gerçek” olmadığına inandıkları iddia ediliyordu. (MAGA Increasingly Believes Trump Assassination Attempt Was Fake | The New Republic). Bilindiği gibi Trump, 2024’de Pennsylvania’nın Butler kentinde silahlı saldırıya uğramış, kulağından yaralanmıştı.

Yakın zamanda Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü’nden İran savaşı nedeniyle Trump’la ters düştüğü için istifa eden Joe Kent, muhafazakar televizyon yorumcusu Tucker Carlson’un programında Pennsylvania saldırısına ilişkin soruşturmaların tamamlanmadan durdurulduğunu ileri sürmüştü. Kent’in iddialarından sonra MAGA tabanında Trump’a ilişkin kuşkuların arttığı ifade ediliyor yazıda.

2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde Teksas delegesi olarak görev yapan Trisha Hope da, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “hayatına kastedilme girişiminden bu yana Trump, gerçekte neler olduğunu araştırmak konusunda hiçbir ilgi göstermedi. Bu konudan hiç bahsetmiyor; sanki hiç olmamış gibi davranıyor” diyerek kuşkuları arttırdı.

Trump’ın başkanlık kampanyası sırasında podcastinde JD Vance ile röportaj yapan komedyen Tim Dillon da Pennsylvania saldırısı için “belki de bu olay sahnelenmişti” diye düşündüğünü söylüyor açıkça. Artık “Trump'ı terk ettiği” bilinen aşırı sağcı komplo teorisyeni Candace Owens da, geçen hafta podcastinde, Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin verme sözünü yerine getirmediği için, suikast girişiminin arkasında aslında İsrailli-Amerikalı milyarder, Cumhuriyetçi bağışçı Miriam Adelson'ın olduğunu ileri sürdü. Ne rastlantı ki, Beyaz Saray’daki suikast girişiminin baş zanlısının da üzerinde İsrail ordu armasının bulunduğu bir tişört olduğundan söz ediliyor.

Trump’ın 2020 seçimlerinde oylarının rakipleri tarafından elinden çalındığına dair iddiası üzerine oluşturulan “Stop the Steal” (Hileyi Durdur) kampanyasının yöneticilerinden Ali Alexander da diğerleri gibi düşünüyor ama daha da ileri giderek Trump’a yönelik suikast girişiminden onun Deccal olabileceği sonucunu da çıkarıyor. Alexander “Açıkça söylemek gerekirse, eğer Donald Trump bir mucize yaşamadıysa, bu ya bir aldatmacaydı ya da karanlık bir işaretti” diyerek Vahiy Kitabı’nın 13. bölümünün 3. ayetinde, Deccal’ın başına bir darbe alacağına dair bir İncil kehanetine dikkat çekiyor. Yani suikastler vs hepsi kurgu olabileceği gibi aslında Trump “deccal” kabul edilecek kadar düşman görülüyor bazı taraftarları arasında. Aleksander’in sözlerinden anladığımız bu.

Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirmeyerek MAGA tabanını küstürür gibi oldu uzun süredir. “Gereksiz savaşlar yok” deyip, İsrail istedi diye İran’a savaş açması, Vatikan’a saldırması, nihayetinde kendisini İsa Mesih gibi gösterme denemeleri destekçileri arasında çatlaklara yol açtı.

Daha bir hafta önce 2024 suikastı kurgu olabilir diye yazılmışken, bir hafta sonra Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde bir suikast girişimiyle daha karşı karşıya kalması rastlantı tabii ama Trump şimdi de bu suikasta ilişkin söylentilerle uğraşmak zorunda kalacak. Çünkü tabanında inandırıcılığını yitiren biri oldu.

Sözkonusu yazının üzerinden daha bir hafta geçmeden önceki gün üzerinde bir dolu ölümcül silahla elini kolunu sallaya sallaya salona giren birinin hedefi olacaktı az daha.

Bu suikastları tabanını “müesses nizamı” rahatsız eden kişi olduğuna inandırmak için kendisi kurguladıysa, birgün gerçekten ölüp gidecek farkında değil.