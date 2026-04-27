Şimşek'in programına karşı cephe genişliyor

Yayınlanma:
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ekonomi programının “birkaç noktada güncellenmesi” gerektiğini söyleyerek “ince ayar” talebinde bulundu.

Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün sona ermesiyle birlikte iktidara yakın iş insanları ve kurumlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programını eleştirmeye başladı.

AVDAGİÇ: “PROGRAM GÜNCELLENMELİ”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Almanya’daki Hannover Sanayi Fuarı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mevcut ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, program dahilinde bazı kazanımlar elde edildiğini ancak savaşın getirdiği şartlar ve iş dünyasının beklentileri dikkate alınarak güncelleme yapılması gerektiğini belirtti:

“Gelinen aşamada savaşın getirdiği şartlar ile iş dünyasının beklentileri de dikkate alınarak, finans, rezerv, baskılanmış kur ağırlıklı sürdürülen politikaya birkaç noktada güncelleme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat ile ithalat rejimini gözden geçirmeliyiz.”

“İŞ DÜNYASI CİDDİ BEDEL ÖDEDİ”

Sözcü'nün haberine göre Avdagiç, iş dünyasının ciddi bir bedel ödediğini vurgulayarak, Ortadoğu’daki savaşın yurt içi ve yurt dışı dengelerde değişikliğe yol açtığını yineledi. “Ekonomi süreçlerinin, iş dünyasının sürdürülebilirliği açısından gözden geçirilmesi gereken bir döneme girdik” dedi.

İTHALAT CAZİP, İHRACAT ZOR

Avdagiç, Türkiye’nin ithalatın cazip, ihracatın zorlaştığı bir dönemde olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’deki mal ihracatı asla ithalatın yüzde 75’inin altına düşmemeli. 2026’da yüzde 69 seviyesinde” dedi. Yılın ilk çeyreğinde döviz kurunda yüzde 3’lük artışa karşılık enflasyonda kümülatif yüzde 10’luk artış yaşandığını belirten Avdagiç, “Bu makasın arttığını, ihracatın zorlaştığı, ithalatın kolaylaştığı bir döneme girdiğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek AKP içindeki muhaliflerine karşılık verdi: Gözleri bozukmuşMehmet Şimşek AKP içindeki muhaliflerine karşılık verdi: Gözleri bozukmuş

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM YOK

Milyonların asgari ücrette ara zam beklentisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Avdagiç, “Asgari ücret, yılda bir defa düzenleniyor. Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur” dedi.

Şimşek 'savaş' dedi enflasyon için kötü haberi verdiŞimşek 'savaş' dedi enflasyon için kötü haberi verdi

EĞİLMEZ: “SORUN VERGİ DEĞİL, DEMOKRASİ”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin temel soruna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Önemli olan beklentileri olumlu hale getirebilmektir. Atılması gereken ilk adım hukukun üstünlüğü ve güçler ayrımına dayalı demokrasiyi yeniden hayata geçirmektir. Yapısal reformlar yapılmadan tek başına faizle ya da vergiyle sorun kalıcı olarak çözülemez.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Ekonomi
'Kapıdaki millî güvenlik sorununu' açıkladı
'Kapıdaki millî güvenlik sorununu' açıkladı
Pazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zam
Pazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zam