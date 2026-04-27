Şimşek'in programına karşı cephe genişliyor

Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün sona ermesiyle birlikte iktidara yakın iş insanları ve kurumlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programını eleştirmeye başladı.

AVDAGİÇ: “PROGRAM GÜNCELLENMELİ”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Almanya’daki Hannover Sanayi Fuarı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mevcut ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, program dahilinde bazı kazanımlar elde edildiğini ancak savaşın getirdiği şartlar ve iş dünyasının beklentileri dikkate alınarak güncelleme yapılması gerektiğini belirtti:

“Gelinen aşamada savaşın getirdiği şartlar ile iş dünyasının beklentileri de dikkate alınarak, finans, rezerv, baskılanmış kur ağırlıklı sürdürülen politikaya birkaç noktada güncelleme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat ile ithalat rejimini gözden geçirmeliyiz.”

“İŞ DÜNYASI CİDDİ BEDEL ÖDEDİ”

Sözcü'nün haberine göre Avdagiç, iş dünyasının ciddi bir bedel ödediğini vurgulayarak, Ortadoğu’daki savaşın yurt içi ve yurt dışı dengelerde değişikliğe yol açtığını yineledi. “Ekonomi süreçlerinin, iş dünyasının sürdürülebilirliği açısından gözden geçirilmesi gereken bir döneme girdik” dedi.

İTHALAT CAZİP, İHRACAT ZOR

Avdagiç, Türkiye’nin ithalatın cazip, ihracatın zorlaştığı bir dönemde olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’deki mal ihracatı asla ithalatın yüzde 75’inin altına düşmemeli. 2026’da yüzde 69 seviyesinde” dedi. Yılın ilk çeyreğinde döviz kurunda yüzde 3’lük artışa karşılık enflasyonda kümülatif yüzde 10’luk artış yaşandığını belirten Avdagiç, “Bu makasın arttığını, ihracatın zorlaştığı, ithalatın kolaylaştığı bir döneme girdiğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM YOK

Milyonların asgari ücrette ara zam beklentisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Avdagiç, “Asgari ücret, yılda bir defa düzenleniyor. Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur” dedi.

EĞİLMEZ: “SORUN VERGİ DEĞİL, DEMOKRASİ”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin temel soruna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: