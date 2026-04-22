Mehmet Şimşek AKP içindeki muhaliflerine karşılık verdi: Gözleri bozukmuş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü ekonomi programı AKP içinde çift taraflı muhalefete neden oldu. AKP kulislerinden sızan bilgilere göre, sektör temsilcilerinin mağduriyetlerinin arttığını savunan bir kesim Şimşek ile devam edilip rotanın güncellenmesini isterken, diğer kesimin ise doğrudan ekonomi yönetimini değiştirerek kendi ekiplerini göreve getirmek istediği ifade ediliyor.

Özellikle iktidara yakın Yeni Şafak grubunun başını o çektiği sert eleştiriler, gündeme bomba gibi düşerken Bakan Şimşek, bu eleştirilere iktidara yakın Kanal 7 Medya Grubu’nun düzenlediği organizasyonda yanıt verdi.

GÖZLERİ BOZUKMUŞ: ÇOK MİYOPİK BİR YAKLAŞIM

Bakan Şimşek, ekonomi programına yönelik eleştirilere değinerek, özellikle enflasyonla mücadele sürecinin durdurulması yönündeki görüşlere tepki gösterdi.

Türkiye’nin borçluluk oranının düşük seviyede olduğunu ve bu durumun önemli bir avantaj sağladığını belirten Şimşek, kalıcı büyümenin ancak düşük enflasyonla mümkün olabileceğini savundu.

Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürürsek büyüme katlanır. 'Enflasyonla mücadele çok oluyor, artık bir yerde duralım' yaklaşımları var. Bu çok miyopik bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. Hiçbir programın mükemmel olamayacağını ancak mevcut uygulamanın Türkiye’yi küresel şoklara karşı koruduğunu vurguladı.

MEHMET ŞİMŞEK AKP İÇİNDEKİ MUHALİFLERİNE KARŞILIK VERDİ

Uygulanan politikaların güncelliğini yitirdiğini savunan muhalif gruplara karşı hazinenin sağladığı destekleri hatırlatan Şimşek, mevcut imkanların görmezden gelindiğine işaret etti.

Hazinenin garantör olduğu paketler kapsamında 192 milyar dolarlık kullanılmayan kredi hacmi bulunduğunu belirten Şimşek; çiftçi kredilerinin faizinin yüzde 70'inin hazinece karşılandığını, asgari ücretteki vergi muafiyetinin ise 1,2 trilyon liralık bir maliyeti olduğunu ifade etti.

Geleneksel sektörlerdeki her çalışan için aylık 4 bin 777 lira maaş desteği verildiğini kaydeden Şimşek, "Çalışanların maaşlarını kısmen biz ödüyoruz. Daha hazine ne yapsın?" sorusuyla, sunulan teşviklerin büyüklüğüne dikkat çekti. Şimşek'in bu sözleri, programın revize edilmesi gerektiğini savunan ve sahadaki sıkıntıları dile getiren parti içi kesimlere yönelik bir yanıt olarak değerlendirildi.

Mehmet Şimşek'in konuşmasındaki ifadeleri şu şekilde: