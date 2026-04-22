AKP içindeki bir muhalif grup daha ortaya çıktı: Mehmet Şimşek iki iç cephede savaşacak

Ekonominin kötü gidişatı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uzunca bir süredir iktidar medyasının hedefinde tutuyor, iktidarın içindeki eleştiri sesleri kulislerden dışarı sızıyordu. İktidara yakın Yeni Şafak grubunun başında gelen iç muhaliflerin Şimşek’e yönelik eleştirileri artık parti içinde de yeni bir grubun daha gündemine girdi.

Şimşek'in sıkı ekonomi politikalarının güncelliğini yitirdiğini savunan o grup ekonominin toparlanmasının sadece enflasyonla mücadele ile olmayacağını, mevcut programın revize edilmesi gerektiğini savunuyor.

AKP İÇİNDEKİ BİR MUHALİF GRUP DAHA ORTAYA ÇIKTI

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın kulislerden aktardığı bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik eleştiriler, parti içinde ana muhalefeti aratmayacak boyuta ulaştı.

Şimşek’in sadece enflasyon odaklı politikalarını yetersiz bulan bu yeni grup, programın güncelliğini yitirdiğini ve mutlaka revize edilmesi gerektiğini savunuyor.

Özellikle sanayicilerin ve meslek örgütlerinin, ithal ürünlerle rekabet edemeyerek fabrikalarını kapatma noktasına geldiklerine dair şikayetlerinin parti kurmayları arasında "Acaba bu programda bir sorun mu var?" sorusuna yol açtığı belirtiliyor.

Şimşek ile yapılacak toplantılarda, programın ana yapısının değiştirilmesi ve büyümenin de öncelendiği yeni argümanların eklenmesinin talep edileceği konuşuluyor.

MEHMET ŞİMŞEK İKİ İÇ CEPHEDE SAVAŞACAK

Ekonomi yönetiminin önündeki tablo, iki farklı muhalif odakla mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Sektör temsilcilerinin mağduriyetlerinin arttığını savunan bir kesim Şimşek ile devam edilip rotanın güncellenmesini isterken, diğer kesimin ise doğrudan ekonomi yönetimini değiştirerek kendi ekiplerini göreve getirmek istediği ifade ediliyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre, seçime giderken mevcut programla başarı sağlanamayacağı endişesiyle "seçim köprüsünü geçmek" adına daha popülist politikalara yönelecek yeni bir yönetimin atanabileceği belirtiliyor.

Bu planda amacın ekonomiyi kalıcı olarak düzeltmekten ziyade, seçim öncesi para basmak gibi yöntemlerle vatandaşı ikna edecek argümanlar yaratmak olduğu ancak bu hesabın risk taşıdığı dile getiriliyor.