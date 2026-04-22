AKP içindeki bir muhalif grup daha ortaya çıktı: Mehmet Şimşek iki iç cephede savaşacak

Ekonomi politikalarını eleştiren iktidar medyasının ardından AKP içindeki bir muhalif grup daha ortaya çıktı. TÜİK verileri dışında bir türlü sonuç alınamayan sıkı ekonomi politikalarını sıkı sıkıya savunan Mehmet Şimşek, iktidar medyası ve revizyon isteyenlerin yer aldığı iki iç cephede savaşacak.

Ekonominin kötü gidişatı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uzunca bir süredir iktidar medyasının hedefinde tutuyor, iktidarın içindeki eleştiri sesleri kulislerden dışarı sızıyordu. İktidara yakın Yeni Şafak grubunun başında gelen iç muhaliflerin Şimşek’e yönelik eleştirileri artık parti içinde de yeni bir grubun daha gündemine girdi.

Şimşek'in sıkı ekonomi politikalarının güncelliğini yitirdiğini savunan o grup ekonominin toparlanmasının sadece enflasyonla mücadele ile olmayacağını, mevcut programın revize edilmesi gerektiğini savunuyor.

AKP İÇİNDEKİ BİR MUHALİF GRUP DAHA ORTAYA ÇIKTI

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın kulislerden aktardığı bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik eleştiriler, parti içinde ana muhalefeti aratmayacak boyuta ulaştı.

Şimşek’in sadece enflasyon odaklı politikalarını yetersiz bulan bu yeni grup, programın güncelliğini yitirdiğini ve mutlaka revize edilmesi gerektiğini savunuyor.

Özellikle sanayicilerin ve meslek örgütlerinin, ithal ürünlerle rekabet edemeyerek fabrikalarını kapatma noktasına geldiklerine dair şikayetlerinin parti kurmayları arasında "Acaba bu programda bir sorun mu var?" sorusuna yol açtığı belirtiliyor.

Mehmet Şimşek için geri sayım mı? Yeni Şafak 'çöktü' diye manşet attıMehmet Şimşek için geri sayım mı? Yeni Şafak 'çöktü' diye manşet attı

Şimşek ile yapılacak toplantılarda, programın ana yapısının değiştirilmesi ve büyümenin de öncelendiği yeni argümanların eklenmesinin talep edileceği konuşuluyor.

MEHMET ŞİMŞEK İKİ İÇ CEPHEDE SAVAŞACAK

Ekonomi yönetiminin önündeki tablo, iki farklı muhalif odakla mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Sektör temsilcilerinin mağduriyetlerinin arttığını savunan bir kesim Şimşek ile devam edilip rotanın güncellenmesini isterken, diğer kesimin ise doğrudan ekonomi yönetimini değiştirerek kendi ekiplerini göreve getirmek istediği ifade ediliyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre, seçime giderken mevcut programla başarı sağlanamayacağı endişesiyle "seçim köprüsünü geçmek" adına daha popülist politikalara yönelecek yeni bir yönetimin atanabileceği belirtiliyor.

Hiçbir ülke bu türbülansın dışında kalmayacak!Hiçbir ülke bu türbülansın dışında kalmayacak!

Bu planda amacın ekonomiyi kalıcı olarak düzeltmekten ziyade, seçim öncesi para basmak gibi yöntemlerle vatandaşı ikna edecek argümanlar yaratmak olduğu ancak bu hesabın risk taşıdığı dile getiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ekonomi
Dolar alarm veriyor! 45 TL'ye bir adım kaldı
Dolar alarm veriyor! 45 TL'ye bir adım kaldı
ABD uzattı İran kaçtı: Gümüş piyasası alt üst oldu
ABD uzattı İran kaçtı: Gümüş piyasası alt üst oldu