Mehmet Şimşek için geri sayım mı? Yeni Şafak 'çöktü' diye manşet attı

AKP’ye verdiği güçlü destekle bilinen Yeni Şafak ile AKP arasındaki faiz gerilimi sürüyor. Gazete, yüksek faiz politikası üzerinden hükümete yönelik eleştirilerini kesmeden devam ettirirken, hedefinde yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vardı. Yeni Şafak, bugünkü manşetinde de tepkisini en sert şekilde ortaya koydu.

Gazete bugüne 'Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü' manşeti ile çıktı.

Sık sık Şimşek'i eleştiren manşetler atan Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti, bugüne kadar atılan en sert başlık olması ile dikkat çekti. Bir zamanlar Naci Ağbal'ı manşetleri ile görevden alan Yeni Şafak'ın artık Şimşek'in de bir an önce görevden alınması için baskılarına devam ettiği yorumları da yapılıyor.

Yeni Şafak'ın bugünkü Şimşek haberinden öne çıkan bazı kısımlar şöyle:

Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü

"Haziran 2023'te ekonomide yapılan politika değişikliğinin ardından duyurulan ilk Orta Vadeli Program'da ortaya konulan enflasyon hedefi ile gerçekleşen rakamlar arasında büyük uçurum oluştu. Şimşek 2026 enflasyonunu %8,5'a indireceği sözünü verdi. Ancak 2026 enflasyonu en iyimser tahminle %29 olarak gerçekleşecek. Yani hedef ile gerçekleşen arasında %350 oranında sapma meydana geldi.

Faizler %8,5'tan %50'ye çıkarıldı

Eylül 2023 te duyurulan Orta Vadeli Program'a göre enflasyon 2023 yılında yüzde 65'e. 2024 yılında yüzde 33'e. 2025'te yüzde 15 ve 2026 da ise yüzde 8.5'a indirilecekti. Bu hedefleri tutturmak için faizler yüzde 8,5'tan yüzde 50 ye çıkarıldı."

Binlerce fabrika kapandı ve kapanmaya devam ediyor

Mehmet Şimşek'in yürüttüğü yüksek faiz politikası, enflasyonu düşüremezken reel sektöre de büyük darbe vuruyor. Binlerce firma konkordato ilan etti binlerce fabrika ya kapandı ya da zararına üretim yapıyor. İmalat sektörünün kärlılığı hızla düşünce yatırıma gidecek fonlar da yüksek gelir nedeniyle faize yatırılıyor.