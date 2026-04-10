Yeni Şafak gemileri yaktı! AKP'nin faiz planını ifşa etti

Yeni Şafak gemileri yaktı! AKP'nin faiz planını ifşa etti
AKP iktidarı ile faiz konusunda barışamayan Yeni Şafak, bugünkü sayısında yine Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Manşetten verilen mesajda, "Yüksek faizle üretim olmaz" başlığı kullanıldı. Öte yandan hükümeti eleştiren haberde AKP'nin yüksek faizi uzun süre aşağıya çekmeyeceği bilgisi yer aldı.

AKP iktidarının en sert savunucularından olan Yeni Şafak, faiz konusunda hükümetle derin ayrılıklar yaşamaya devam ediyor. Yüksek faiz nedeniyle manşetlerinden sürekli şekilde Mehmet Şimşek'i hedef alan Yeni Şafak, tepkisini bugün yine manşetinden verdi.

Yeni Şafak'tan ekonomi manifestosu! 'Mehmet Şimşek’i günah keçisi göstermenin zeminini hazırlıyorlar'Yeni Şafak'tan ekonomi manifestosu! 'Mehmet Şimşek’i günah keçisi göstermenin zeminini hazırlıyorlar'

"YÜKSEK FAİZLE ÜRETİM OLMAZ"

Bugünkü manşeti "Yüksek faizle üretim olmaz" olan Yeni Şafak, yüzde 37'lerde olan faizin büyümenin önünde en büyük engel olduğunu, yatırımcıların beklemeyi tercih ettiğini ve işletmelerin küçülmeye gittiğini yazdı.

FAİZİN YÖNÜNÜ DE YAZDILAR

Gazete, bir yandan Şimşek'i hedef alırken öte yandan hükümetin de faiz politikasını yazdı. Habere göre hükümet, faizleri düşürmeyi uzun süre düşünmüyor.

"Faiz %37'lerde ve Merkez Bankası'nın yüksek faizi daha uzun süre aşağı çekmeyeceği anlaşıldı. Yüksek faiz altında ezilen sanayicinin bu şartlarda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapması ise mümkün görünmüyor."

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı