Yeni Şafak gemileri yaktı! AKP'nin faiz planını ifşa etti

AKP iktidarının en sert savunucularından olan Yeni Şafak, faiz konusunda hükümetle derin ayrılıklar yaşamaya devam ediyor. Yüksek faiz nedeniyle manşetlerinden sürekli şekilde Mehmet Şimşek'i hedef alan Yeni Şafak, tepkisini bugün yine manşetinden verdi.

Yeni Şafak'tan ekonomi manifestosu! 'Mehmet Şimşek’i günah keçisi göstermenin zeminini hazırlıyorlar'

"YÜKSEK FAİZLE ÜRETİM OLMAZ"

Bugünkü manşeti "Yüksek faizle üretim olmaz" olan Yeni Şafak, yüzde 37'lerde olan faizin büyümenin önünde en büyük engel olduğunu, yatırımcıların beklemeyi tercih ettiğini ve işletmelerin küçülmeye gittiğini yazdı.

FAİZİN YÖNÜNÜ DE YAZDILAR

Gazete, bir yandan Şimşek'i hedef alırken öte yandan hükümetin de faiz politikasını yazdı. Habere göre hükümet, faizleri düşürmeyi uzun süre düşünmüyor.

"Faiz %37'lerde ve Merkez Bankası'nın yüksek faizi daha uzun süre aşağı çekmeyeceği anlaşıldı. Yüksek faiz altında ezilen sanayicinin bu şartlarda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapması ise mümkün görünmüyor."