İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesinde asansör düştü. Kazada bir işçi düşerken diğer işçi balkon demirlerine tutundu. Asansörden yere düşen Adem G. ağır yaralanırken, balkon demirlerine tutunan Adem K.'nin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması kameraya yansıdı.