Kekik toplarken düştü: Ayağı kırılan çocuk 2 kilometre sedye ile taşındı

Osmaniye kent merkezinde bulunan Amanos Dağları eteklerinde arkadaşlarıyla birlikte kekik toplamaya çıkan 14 yaşındaki Abdullah Yağız Ö. dere yatağına düştü. Ayağı kırılan Abdullah Yağız'ın arkadaşları 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekiplerince bulunan Abdullah Yağız'ı düştüğü yerden çıkartılarak 2 kilometre sedye ile taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye kent merkezine bağlı Gebeli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte Amanos Dağları'nda kekik toplarken dere yatağına düşerek yaralanan Abdullah Yağız Ö.(14), itfaiye erlerince bulunduğu yerden alınarak yaklaşık 2 kilometre sedyeyle taşınıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık olduğu belirlenen Ö., hastaneye kaldırıldı.

AYAĞI KIRILAN ÇOCUĞA İTFAİYE EKİPLERİ ULAŞTI

Olay, gündüz saatlerinde merkeze bağlı Gebeli Mahallesi'nin Amanos Dağları eteklerindeki dağlık kesimde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda kekik topladığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düşen Abdullah Yağız Ö., yaralandı.,

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede çocuğa ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrolde ayağında kırık olduğunu belirledi. Sedyeye alınan Abdullah Yağız, itfaiye erlerince bulunduğu noktadan çıkarılarak yaklaşık 2 kilometre boyunca sedye ile taşındı. Ambulansa ulaştırılan yaralı çocuk, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

