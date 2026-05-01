Kekik toplarken düştü: Ayağı kırılan çocuk 2 kilometre sedye ile taşındı

Osmaniye kent merkezine bağlı Gebeli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte Amanos Dağları'nda kekik toplarken dere yatağına düşerek yaralanan Abdullah Yağız Ö.(14), itfaiye erlerince bulunduğu yerden alınarak yaklaşık 2 kilometre sedyeyle taşınıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık olduğu belirlenen Ö., hastaneye kaldırıldı.

Asırlık volkanik miras dirildi: Kuraklık onu yenemedi

AYAĞI KIRILAN ÇOCUĞA İTFAİYE EKİPLERİ ULAŞTI

Olay, gündüz saatlerinde merkeze bağlı Gebeli Mahallesi'nin Amanos Dağları eteklerindeki dağlık kesimde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda kekik topladığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düşen Abdullah Yağız Ö., yaralandı.,

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede çocuğa ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrolde ayağında kırık olduğunu belirledi. Sedyeye alınan Abdullah Yağız, itfaiye erlerince bulunduğu noktadan çıkarılarak yaklaşık 2 kilometre boyunca sedye ile taşındı. Ambulansa ulaştırılan yaralı çocuk, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)