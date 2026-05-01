Balıkesir'de şüpheli ölüm: Yanında kanlı bıçak bulundu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir süredir haber alınamayan Halil Özmen, evinde ölü bulundu. 62 yaşındaki adamın cansız bedeninin yanında kanlı bir bıçak olduğu tespit edildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 62 yaşındaki Halil Özmen'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler; Özmen'in Rızaiye Mahallesi, Üniversite Yolu Caddesi'ndeki evine gitti.
62 YAŞINDAKİ ADAM YANINDA BIÇAKLA ÖLÜ BULUNDU
Eve giren polis ekipleri, Özmen'i hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese sevk edilen sağlık personeli; boğazında bıçak kesisi, yanında ise kanlı bir bıçak bulunan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (AA)