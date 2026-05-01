1 Mayıs öncesi ev baskınlarında 14 tutuklama

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 kişiden adliyeye sevk edilen 23'ünün tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. İstanbul Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan 23 kişiden 14’ü tutuklanırken, 9 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde gerçekleştirilen ev baskınlarında, aralarında sendika ve STK temsilcilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon! Çok sayıda kişi gözaltındaSon Dakika | İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

14 TUTUKLAMA, 9 EV HAPSİ

Operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 23'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. 9 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

1 Mayıs baskınları: Gözaltına alınan 23 kişiye tutuklama talebi1 Mayıs baskınları: Gözaltına alınan 23 kişiye tutuklama talebi

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarından önce İstanbul ve Kocaeli'de siyasi partiler, gazeteler ve bazı STK'lara operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Partizan okurları ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları da bulunuyordu. Ayrıca Özgür Gelecek Gazetesi ve Yeni Demokrasi Gazetesinin bürolarına da operasyon düzenlendi.

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Motokurye polislerin Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada
Motokurye polislerin Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada
Balıkesir'de şüpheli ölüm: Yanında kanlı bıçak bulundu
Balıkesir'de şüpheli ölüm: Yanında kanlı bıçak bulundu