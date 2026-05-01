1 Mayıs öncesi ev baskınlarında 14 tutuklama

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde gerçekleştirilen ev baskınlarında, aralarında sendika ve STK temsilcilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

14 TUTUKLAMA, 9 EV HAPSİ

Operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 23'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. 9 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarından önce İstanbul ve Kocaeli'de siyasi partiler, gazeteler ve bazı STK'lara operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Partizan okurları ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları da bulunuyordu. Ayrıca Özgür Gelecek Gazetesi ve Yeni Demokrasi Gazetesinin bürolarına da operasyon düzenlendi.