Motokurye polislerin Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada

Kayseri’de trafikte seyir halindeyken nefes borusuna cisim kaçan bir motokurye, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin Heimlich manevrası ile hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan bir motokuryenin nefes borusuna cisim kaçtı. O sırada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kavşakta görev yapan trafik polislerini fark eden kurye, ekiplerden işaret diliyle yardım istedi.

Kavşakta görev yapan polis ekipleri tarafından Heimlich manevrası ile motokuryenin soluk borusuna kaçan cisim çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, motokuryenin seyir halinde olduğu yolda araçların kırmızı ışıkta beklediği, bu sırada motokuryenin kavşakta görevli polis ekiplerinin yanına gelerek, işaret dili ile kendini anlatmaya çalıştığı görüldü.

Kamera kaydında ayrıca, motokuryenin boğazına cisim kaçtığını fark eden polis ekiplerinin de hızla müdahale ederek, Heimlich manevrası yaptıkları anlar yer aldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” denildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

