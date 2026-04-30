Trafikte yunus polislerinin Heimlich manevrası hayat kurtardı: Müdahale anı kamerada

Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda, trafikte seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçan sürücü, durdurduğu yunus polislerinden yardım istedi. Polis ekipleri Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü saat 19:00 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyreden bir minibüs sürücüsü, boğazına yiyecek kaçtığını fark edince karşıdan gelen yunus polislerini korna çalarak durdurdu.

Araçtan inen sürücü nefes alamadığını el işaretleriyle polislere anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye uyguladıkları Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Bir süre fenalaşan sürücü ardından ayağa kalkarak hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

