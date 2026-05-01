Son Dakika | İstanbul'da toplu taşımaya 1 Mayıs engeli

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 1 Mayıs’ta bazı hat ve istasyonlarda sefer düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

KAPATILACAK METRO İSTASYONLARI

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak. Metro araçları bu istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.

F1 FÜNİKÜLER VE T3 TRAMVAYI DA KAPALI

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren F1 füniküler hattı ile Kadıköy’deki T3 Moda tramvay hattı da 1 Mayıs boyunca tamamen kapalı olacak.

MECİDİYEKÖY’DE GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLAMASI

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda ise sadece meydan çıkışı yolcu kullanımına açık olacak. İstasyonun diğer tüm giriş ve çıkışları kapatılacak. Metro İstanbul, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

#MetroDuyuru #M2 #F1 #T3



İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:



• M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı… — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 30, 2026

