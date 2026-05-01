Son Dakika | İstanbul'da toplu taşımaya 1 Mayıs engeli

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, 1 Mayıs Cuma günü M2 metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapatılacak. F1 füniküler ile T3 Moda tramvay hattı da çalışmayacak.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 1 Mayıs’ta bazı hat ve istasyonlarda sefer düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

KAPATILACAK METRO İSTASYONLARI

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak. Metro araçları bu istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.

F1 FÜNİKÜLER VE T3 TRAMVAYI DA KAPALI

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren F1 füniküler hattı ile Kadıköy’deki T3 Moda tramvay hattı da 1 Mayıs boyunca tamamen kapalı olacak.

MECİDİYEKÖY’DE GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLAMASI

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda ise sadece meydan çıkışı yolcu kullanımına açık olacak. İstasyonun diğer tüm giriş ve çıkışları kapatılacak. Metro İstanbul, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

Metro İstanbul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır: • M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. • F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
