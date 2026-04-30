CHP'den 26 maddelik 1 Mayıs manifestosu

CHP, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde 26 maddelik bir manifesto yayımladı. "Emek, onur, iş, güvence ve adalet" vurgulu manifestoda CHP'nin iktidar vaatleri sıralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde "Emek, Onur, İş, Güvence ve Adalet" vurgusu yapılan 26 maddelik bir manifesto yayımladı.

"Alan yasağı bitecek; Taksim Meydanı dahil tüm meydanlar emekçilere açılacak. Gelirin adil paylaşıldığı yeni bir ücret rejimi kuracağız." maddelerinin yer aldığı manifestonun devamında şunlar yer aldı:

  • Asgari Ücretin insanca yaşamı güvence altına almasını sağlayacağız.
  • Emeğin hakkını aldığı, vergide adaletin sağlandığı çalışma yaşamını kuracağız.
  • Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü, aylıkların gerçek değerine kavuştuğu bir sistem kuracağız.
  • İnsan onuruna yaraşır iş ve yaşam dengesini sağlayacağız.
  • Eşitliği sağlayacak, ayrımcılıkla mücadele edecek, kapsayıcı bir çalışma yaşamı kuracağız.
  • Emeğin yeni sosyal sözleşmesini yürürlüğe koyacağız.
  • Sendikal hakları genişletecek ve örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla etkin mücadele edeceğiz.
  • Çocuk emeği sömürüsüne son vereceğiz.
  • İşçi sağlığı ve güvenliğinde kamusal ve kurumsal yapıyı güçlendireceğiz.
  • Denetim ve yaptırım mekanizmalarını güçlendireceğiz.
  • Kayıt dışı çalışmayı bitirecek, emeğin denetim gücünü artıracak, şeffaflığı sağlayacağız.
  • Çalışma mevzuatını değiştireceğiz. Uluslararası standartları hayata geçireceğiz.
  • İşsizliğe karşı koruyacağız.
  • Kayıtlı, güvenceli ve nitelikli istihdama erişimi sağlayacağız.
  • Emeği koruyacak, herkesi becerisiyle güvenceli işe ulaştıracağız.
  • Kırılgan grupları koruyacağız, özel koruma mekanizmalarını güçlendireceğiz.
  • Emeğin bölgesel ve sektörel adaletini sağlayacağız.
  • Emeğin geleceğini planlayacak, dönüşümü adil yöneteceğiz.
  • Sosyal güvenlik sisteminde hak ve yükümlülükleri yeniden belirleyeceğiz. Adil, sürdürülebilir ve gelir güvencesini tesis eden yeni bir sistem kuracağız.
  • İş, gelir ve bakım güvencesini içeren bütüncül bir sosyal koruma sistemi oluşturacağız.
  • Kamu emekçileri rejimini demokratikleştireceğiz.
  • Sosyal devleti güçlendireceğiz, toplumsal korumayı yaygınlaştıracağız.
  • Demokratik yönetişimi güçlendirecek, sosyal diyaloğu kurumsallaştıracağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

