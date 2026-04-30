CHP'den 26 maddelik 1 Mayıs manifestosu
Yayınlanma:
CHP, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde 26 maddelik bir manifesto yayımladı. "Emek, onur, iş, güvence ve adalet" vurgulu manifestoda CHP'nin iktidar vaatleri sıralandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde "Emek, Onur, İş, Güvence ve Adalet" vurgusu yapılan 26 maddelik bir manifesto yayımladı.
CHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan 1 Mayıs manifestosunda, partinin iktidar vaatleri bir bir sıralandı.
Son Dakika | CHP Lideri Özgür Özel arka arkaya bombaladı: Siz vicdanı, insafı yutan karadeliksiniz
"Alan yasağı bitecek; Taksim Meydanı dahil tüm meydanlar emekçilere açılacak. Gelirin adil paylaşıldığı yeni bir ücret rejimi kuracağız." maddelerinin yer aldığı manifestonun devamında şunlar yer aldı:
- Asgari Ücretin insanca yaşamı güvence altına almasını sağlayacağız.
- Emeğin hakkını aldığı, vergide adaletin sağlandığı çalışma yaşamını kuracağız.
- Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü, aylıkların gerçek değerine kavuştuğu bir sistem kuracağız.
- İnsan onuruna yaraşır iş ve yaşam dengesini sağlayacağız.
- Eşitliği sağlayacak, ayrımcılıkla mücadele edecek, kapsayıcı bir çalışma yaşamı kuracağız.
- Emeğin yeni sosyal sözleşmesini yürürlüğe koyacağız.
- Sendikal hakları genişletecek ve örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla etkin mücadele edeceğiz.
- Çocuk emeği sömürüsüne son vereceğiz.
- İşçi sağlığı ve güvenliğinde kamusal ve kurumsal yapıyı güçlendireceğiz.
- Denetim ve yaptırım mekanizmalarını güçlendireceğiz.
- Kayıt dışı çalışmayı bitirecek, emeğin denetim gücünü artıracak, şeffaflığı sağlayacağız.
- Çalışma mevzuatını değiştireceğiz. Uluslararası standartları hayata geçireceğiz.
- İşsizliğe karşı koruyacağız.
- Kayıtlı, güvenceli ve nitelikli istihdama erişimi sağlayacağız.
- Emeği koruyacak, herkesi becerisiyle güvenceli işe ulaştıracağız.
- Kırılgan grupları koruyacağız, özel koruma mekanizmalarını güçlendireceğiz.
- Emeğin bölgesel ve sektörel adaletini sağlayacağız.
- Emeğin geleceğini planlayacak, dönüşümü adil yöneteceğiz.
- Sosyal güvenlik sisteminde hak ve yükümlülükleri yeniden belirleyeceğiz. Adil, sürdürülebilir ve gelir güvencesini tesis eden yeni bir sistem kuracağız.
- İş, gelir ve bakım güvencesini içeren bütüncül bir sosyal koruma sistemi oluşturacağız.
- Kamu emekçileri rejimini demokratikleştireceğiz.
- Sosyal devleti güçlendireceğiz, toplumsal korumayı yaygınlaştıracağız.
- Demokratik yönetişimi güçlendirecek, sosyal diyaloğu kurumsallaştıracağız.
Emek, Onur, İş, Güvence ve Adalet için 1 Mayıs Manifestomuz!